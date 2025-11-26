Advertisement
trendingNow13018805
Hindi NewsExplainer

Explainer: सेंसेक्‍स 800 और न‍िफ्टी 300 अंक चढ़ा, शेयर बाजार में जबदस्‍त तेजी आने के 5 कारण

Sensex and Nifty: भारी उठा-पटक के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्‍त तेजी देखी गई. इस तेजी से न‍िवेशकों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई. आइए जानते हैं बाजार में तेजी आने के 5 कारण-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: सेंसेक्‍स 800 और न‍िफ्टी 300 अंक चढ़ा, शेयर बाजार में जबदस्‍त तेजी आने के 5 कारण

Indian Stock Market: प‍िछले कुछ द‍िन से उठा-पटक से गुजर रहे भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को म‍िल रही है. स्‍टॉक मार्केट में आई तेजी का कारण ग्‍लोबल मार्केट में आई तेजी को बताया जा रहा है. ग्‍लोबल मार्केट से म‍िल रहे पॉज‍िट‍िव संकेतों से सेंसेक्स (Sensex) करीब 800 अंक उछलकर 85,376.98 अंक के इंट्रा डे हाई लेवल पर पहुंच गया. इसके अलावा, न‍िफ्टी सूचकांक निफ्टी 50 (Nifty 50) भी एक प्रत‍िशत की तेजी के साथ 26,130.90 अंक के हाई लेवल पर पहुंच गया.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी

यह तेजी केवल बड़े शेयर तक सीम‍ित नहीं रही. बल्कि मार्केट में चौतरफा बढ़त देखी गई, क्योंकि बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी सत्र के दौरान 1% से ज्‍यादा उछल गए. बाजार में तेजी आने से निवेशकों की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है. बीएसई में ल‍िस्‍टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सत्र के 469 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 474 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस तरह न‍िवेशकों की संपत्ति में करीब 5 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. आइए जानते हैं शेयर बाजार में तेजी के 5 कारण-

Add Zee News as a Preferred Source

शॉर्ट कवर‍िंग
हाल‍िया गिरावट के बाद मार्केट में अब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है. दरअसल, मार्केट के फंडामेंटल (Fundamental Factors) आगे टिकाऊ तेजी (Sustained Rally) की संभावना बता रहे हैं. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इनवेस्‍टमेंट स्‍ट्रेटज‍िक वीके विजयकुमार ने कहा क‍ि मार्केट के फंडामेंटल यह इशारा कर रहे हैं क‍ि बाजार नए हायर लेवल की तरफ बढ़ रहा है. निवेशकों की प्रतिक्रिया भी इसी समझ पर बेस्‍ड होनी चाह‍िए.

ग्‍लोबली पॉज‍िट‍िव संकेत
भारतीय बाजार के सेंटीमेंट को पॉज‍िट‍िव ग्‍लोबल संकेतों से सहारा म‍िल रहा है. दुनियाभर के मार्केट में 'र‍िस्‍क लेने का माहौल' (Risk-on Mood) मजबूत हो रहा है. इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. पहला रूस-यूक्रेन जंग के खत्‍म होने की की संभावना है. दूसरा दिसंबर के महीने में अमेर‍िकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की तरफ से ब्याज दर में कटौती की उम्‍मीद. तीसरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ (Investor Fee) पर नरम रुख अपनाने से भी बाजार को सपोर्ट म‍िल रहा है. एश‍ियाई मार्केट में जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी दोनों 2-2% उछल गए.

रूस-यूक्रेन जंग होगा बंद!
ग्‍लोबल लेवल पर मार्केट रूस-यूक्रेन जंग के खत्‍म होने की संभावना से उत्साहित हैं. रूस-यूक्रेन जंग चार साल पहले 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था. दोनों देशों के बीच जंग का अंत ग्‍लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ी राहत देने वाला होगा, क्योंकि इससे युद्ध के कारण बाधित हुई ग्‍लोबल सप्‍लाई चेन (Global Supply Chains) नॉर्मल हो सकेगी. इसका नतीजा यह होगा क्रूड ऑयल (Crude Oil), एग्रीकल्‍चर कमोड‍िटी (Agricultural Commodities), मेटल और अन्य अहम सामग्रियों की कीमत में गिरावट आ सकती है. कीमत में आने वाली ग‍िरावट से ग्‍लोबल इकोनॉमी (Global Inflation) को नीचे लाने में मदद म‍िल सकती है.

FII के न‍िवेश से आएगी तेजी
25 नवंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने कैश सेगमेंट में 785 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीदें हैं. जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में अपनी खरीदारी बढ़ाएंगे. इसका मुख्‍य कारण क्रूड ऑयल की कीमत में कमी, अमेरिकी डॉलर और 10 साल का ट्रेजरी यील्ड (सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) में गिरावट आना है.

ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद
यूएस फेड (US Fed Reserve) और RBI की तरफ से द‍िसंबर के महीने में ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद की जा रही है. यूएस फेड की तरफ से कटौती क‍िये जाने से अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है. भारत जैसे उभरते मार्केट में कैप‍िटल इनफ्लो बढ़ सकता है. दूसरी तरफ आरबीआई की दर कटौती से सिस्टम में नकदी (Liquidity) बढ़ेगी. इससे ग्रोथ (Growth) और बाजार को रफ्तार म‍िलेगी. बाजार पहले से ही मजबूत स्थिति में है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

share market

Trending news

चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?