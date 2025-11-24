2 सेशन में निवेशकों के ₹7 लाख करोड़ स्वाहा! सेंसेक्स, निफ्टी 50 में लगातार दूसरे दिन गिरावट

Indian stock market : भारतीय शेयर बाजार सोमवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है. सेंसेक्स लगातार दूसरे सेशन में गिरावट के साथ 84,900.71 अंक पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 25,959.50 अंक पर बंद हुआ. इसमें 0.42% की गिरावट देखने को मिली है. BSE मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.27% और 0.83% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं. दो सेशन में सेंसेक्स 732 अंक या 0.85% गिर चुका है और निवेशकों ने ₹7 लाख करोड़ का नुकसान उठाया है. BSE-लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹476 लाख करोड़ से घटकर ₹469 लाख करोड़ पर आ गया है.

बाजार गिरने के कारण

एनालिस्ट का कहना है कि हाल की तेजी के बाद निवेशकों ने लाभ लेने के लिए शेयर बेचे. इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर स्पष्टता का इंतजार भी निवेशकों की सतर्कता बढ़ा रहा है. Geojit Investments के विनोद नायर (हेड ऑफ रिसर्च) ने कहा, 'रेंज-बाउंड सेशन के बाद सोमवार को निफ्टी 50 26,000 के लेवल को पार नहीं कर पाया. निवेशक भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में संभावित देरी को लेकर सतर्क हैं.'

निफ्टी 50 इंडेक्स में टॉप गेनर्स

SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (2.60%), टेक महिंद्रा (2.42%) और आयशर मोटर्स (1.62%) के शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स में टॉप गेनर्स रहे हैं.

इन स्टॉक्स को हुआ घाटा

निफ्टी 50 में बीईएल (3.23%), जेएसडब्ल्यू स्टील (2.37%), और टीमैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट (2.37%) सबसे अधिक नुकसान में रहे. कुल 39 स्टॉक्स लाल निशान पर बंद हुए.

सेक्टरल इंडेक्स

निफ्टी आईटी (0.41% बढ़ा) को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट रही

निफ्टी रियल्टी 2.05% टूटा

मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1% से अधिक गिरावट

निफ्टी बैंक 0.05% गिरकर 58,835.35 पर बंद

52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचे ये शेयर

BSE में कुल 359 स्टॉक्स, जिनमें यूबीएल, थेरमैक्स और कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) शामिल हैं, ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर को छुआ.