/लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स-निफ्टी, HDFC बैंक रहा बाजार का हीरो; IT सेक्टर ने मारी बाजी

Share Market Today : शेयर बाजार गुरुवार को लगातार दूसरे कारोबारी सेशन में बढ़त के साथ बंद हुआ है. निफ्टी 50 66.95 अंक (0.28%) की तेजी के साथ 24,317.15 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 273.55 अंक (0.35%) चढ़कर 77,928.15 के स्तर पर पहुंच गया. दिनभर के कारोबार में रिलायंस और HDFC बैंक सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे हैं.
दिन में कारोबार के दौरान दोपहर 1 बजकर 14 मिनट पर सेंसेक्स 44.91 अंक या 0.06% की बढ़त के साथ 77,699.51 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 में 13.40 अंकों या 0.06% की तेजी रही और ये 24,263.60 पर पहुंच गया था.
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी IT सबसे मजबूत रहा और इसमें 1.68% की बढ़त दर्ज की गई. इसके अलावा ऑटो इंडेक्स 0.47% और फार्मा इंडेक्स 0.37% चढ़कर बंद हुए. दूसरी ओर, निफ्टी रियल्टी में 0.83% की सबसे बड़ी गिरावट रही. वहीं, PSU बैंक इंडेक्स 0.49% और बैंक इंडेक्स 0.47% फिसलकर बंद हुए.
गुरुवार को निफ्टी आईटी सेक्टर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. IT इंडेक्स 1.35% की बढ़त के साथ 31,543.45 के स्तर पर पहुंच गया. टेक्नोलॉजी शेयरों में व्यापक खरीदारी के चलते ज्यादातर प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है.
29 जुलाई 2026 को BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹4,84,76,601.67 करोड़ था. ये 30 जुलाई 2026 को घटकर ₹4,83,13,001.87 करोड़ रह गया यानी एक कारोबारी दिन में निवेशकों की कुल संपत्ति में करीब ₹1,63,599.79 करोड़ (₹1.63 लाख करोड़) की कमी आई.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से आज 14 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि बाकी शेयरों में गिरावट देखने को मिली. दिन के कारोबार में मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयरों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और इनमें सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई.
एशियाई शेयर बाजारों में गुरुवार को मिश्रित कारोबार देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 0.71% की बढ़त के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला प्रमुख इंडेक्स रहा है. हांगकांग का हैंग सेंग भी 0.20% चढ़कर बंद हुआ. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का ASX 200, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट गिरावट के साथ बंद हुए.