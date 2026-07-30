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लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स-निफ्टी, HDFC बैंक रहा बाजार का हीरो; IT सेक्टर ने मारी बाजी

निफ्टी IT इंडेक्स में 1.68% की सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई. वहीं, ऑटो इंडेक्स 0.47% और फार्मा इंडेक्स 0.37% चढ़कर बंद हुए. दूसरी ओर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 0.83% की सबसे बड़ी गिरावट रही.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 30, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:01 PM IST
लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स-निफ्टी, HDFC बैंक रहा बाजार का हीरो; IT सेक्टर ने मारी बाजी
Image Credit: Social media/Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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