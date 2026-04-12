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Hindi NewsबिजनेसUS-ईरान डील फेल, सबकी बाजार पर टिकी नजरें, निफ्टी-सेंसेक्स में मजबूती के आसार; क्या निवेशकों की होगी बल्ले-बल्ले?

US-ईरान डील फेल, सबकी बाजार पर टिकी नजरें, निफ्टी-सेंसेक्स में मजबूती के आसार; क्या निवेशकों की होगी बल्ले-बल्ले?

अमेरिका और ईरान की बातचीत विफल होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आ सकती है, तो बाजार में उठापठक देखने को मिली सकती है. वहीं, तनाव बढ़ने या तेल कीमतों में उछाल आने पर गिरावट का जोखिम भी बना रहेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:34 PM IST
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US-ईरान डील फेल, सबकी बाजार पर टिकी नजरें, निफ्टी-सेंसेक्स में मजबूती के आसार; क्या निवेशकों की होगी बल्ले-बल्ले?

Indian Share Market :  भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह जोरदार वापसी देखने को मिली थी. जहां लगातार छह हफ्तों की गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 6% की तेजी दर्ज की गई थी. बेहतर ग्लोबल संकेतों और अमेरिका–ईरान के बीच संभावित युद्धविराम की उम्मीदों ने निवेशकों के मनोबल को मजबूत किया था. लेकिन, अब अमेरिका और ईरान की बातचीत विफल होने के बाद सोमवार यानी 13 अप्रैल को बाजार किस ओर करवट लेगा ये बात देखने वाली होगी. 

अमेरिका और ईरान की बातचीत विफल होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आ सकती है, तो बाजार में उठापठक देखने को मिली सकती है. वहीं, तनाव बढ़ने या तेल कीमतों में उछाल आने पर गिरावट का जोखिम भी बना रहेगा.

निवेशकों को क्या है सलाह?

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निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे संतुलित रणनीति अपनाएं. मजबूत फंडामेंटल वाले लार्ज-कैप शेयरों पर ध्यान दें और अत्यधिक जोखिम लेने से बचें. साथ ही, बाजार में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए हेजिंग और स्टॉक के लिए निवेश रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा. सेंसेक्स के लिए 78,000-78,400 का स्तर अहम रेसिस्टेंस माना जा रहा है, जबकि 76,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट है. निफ्टी के लिए 24,300–24,700 का स्तर अगला टारगेट हो सकता है, जबकि 23,500 के ऊपर बने रहना जरूरी होगा.

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आने वाले सप्ताह कैसा रहेगा बाजार

सेंसेक्स (Sensex)

सेंसेक्स फिलहाल 77,300-77,600 के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है. ये हालिया रिकवरी के बाद स्थिरता का संकेत देता है. 78,000-78,400 का स्तर तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में सामने है. खासतौर पर 78,000 का स्तर पहले सपोर्ट था. ये अब मजबूत रेजिस्टेंस (सप्लाई जोन) में बदल चुका है. अगर सेंसेक्स इस रेंज के ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो बाजार का सेंटीमेंट और मजबूत हो सकता है और नए ऑल-टाइम हाई की ओर रास्ता खुल सकता है. वहीं, नीचे की ओर 76,700-76,500 का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा.

निफ्टी 50 (Nifty 50)

 निफ्टी 50 ने तेज रिकवरी दिखाई है और लगभग चार हफ्तों की गिरावट की भरपाई कर ली है. इससे संकेत मिलता है कि इंडेक्स आगे 24,300-24,700 के स्तर तक जा सकता है.

बैंक निफ्टी (Bank Nifty)

बैंक निफ्टी ने भी बाजार की तेजी में अहम भूमिका निभाई और करीब 8.5% की बढ़त दर्ज की. इस तेजी में प्राइवेट और PSU बैंकों दोनों का योगदान रहा है. आने वाले समय में बैंक निफ्टी 56,700 के स्तर को टेस्ट कर सकता है और इसके बाद 57,800 की ओर बढ़ने की संभावना है. वहीं, गिरावट की स्थिति में 54,300 पहला सपोर्ट होगा, जबकि 53,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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