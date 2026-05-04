बंगाल, तमिलनाडु, केरल...5 राज्यों में चुनावी नतीजों से झूमेगा शेयर बाजार ? Gift Nifty ने तेज शुरुआत का दिया सिग्नल

Share Market: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की नतीजों के बीच आज शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है. सेंसेक्स और निफ्टी आज तीन दिनों की छुट्टी के बाद खुलेंगे. उम्मीद की जा रही है कि बाजार आज तेजी के साथ खुलेंगे. ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेत भारतीय बाजार में तेजी का सिग्नल दे रहे हैं.

गिफ्ट निफ्टी ने दिया तेजी का सिग्नल

सोमवार को सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में तेज बढ़त देखने को मिली है. गिफ्ट निफ्टी 91 अंक की तेजी के साथ 24,238 अंक पर ट्रेड कर रहा है. शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है. गिफ्ट निफ्टी में तेजी शेयर बाजार को बूस्ट करेगा. सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तेजी के साथ शुरुआत कर सकते हैं. गिफ्ट निफ्टी के साथ-साथ अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजार में तेजी लौटी है.

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अमेरिकी शेयर बाजार S&P 500 21 अंकों की बढ़त के साथ 7,230.12 पर और Nasdaq 222 अंकों के साथ 25,114.44 अंकों पर बंद हुआ है. कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और ईरान-अमेरिका युद्ध के खत्म होने के आसान के साथ-साथ होर्मुज खुलने की उम्मीदों ने बाजार में तेजी ला दी है. एशियाई शेयर बाजार खुलने पर ऊपर चढ़े और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.