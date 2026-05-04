Advertisement
trendingNow13203559
Hindi Newsबिजनेसबंगाल, तमिलनाडु, केरल...5 राज्यों में चुनावी नतीजों से झूमेगा शेयर बाजार ? Gift Nifty ने तेज शुरुआत का दिया सिग्नल

बंगाल, तमिलनाडु, केरल...5 राज्यों में चुनावी नतीजों से झूमेगा शेयर बाजार ? Gift Nifty ने तेज शुरुआत का दिया सिग्नल

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की नतीजों के बीच आज शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है.  सेंसेक्स और निफ्टी आज तीन दिनों की छुट्टी के बाद खुलेंगे. उम्मीद की जा रही है कि बाजार आज तेजी के साथ खुलेंगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 04, 2026, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल, तमिलनाडु, केरल...5 राज्यों में चुनावी नतीजों से झूमेगा शेयर बाजार ? Gift Nifty ने तेज शुरुआत का दिया सिग्नल

Share Market: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की नतीजों के बीच आज शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है.  सेंसेक्स और निफ्टी आज तीन दिनों की छुट्टी के बाद खुलेंगे. उम्मीद की जा रही है कि बाजार आज तेजी के साथ खुलेंगे. ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेत भारतीय बाजार में तेजी का सिग्नल दे रहे हैं.  

गिफ्ट  निफ्टी ने दिया तेजी का सिग्नल  

सोमवार को सुबह सवा 7 बजे  गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में तेज बढ़त देखने को मिली है. गिफ्ट निफ्टी 91 अंक की तेजी के साथ 24,238 अंक पर ट्रेड कर रहा है. शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है. गिफ्ट निफ्टी में तेजी शेयर बाजार को बूस्ट करेगा. सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही तेजी के साथ शुरुआत कर सकते हैं. गिफ्ट निफ्टी के साथ-साथ  अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजार में तेजी लौटी है.  

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी शेयर बाजार S&P 500 21 अंकों की बढ़त के साथ 7,230.12 पर और Nasdaq 222 अंकों के साथ  25,114.44 अंकों पर बंद हुआ है.  कच्चे तेल की कीमत में गिरावट और ईरान-अमेरिका युद्ध के खत्म होने के आसान के साथ-साथ होर्मुज खुलने की उम्मीदों ने बाजार में तेजी ला दी है.  एशियाई शेयर बाजार खुलने पर ऊपर चढ़े और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

BSE Sensex

Trending news

काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला- जनरेटर हैं ना...
Mamata Banerjee
काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला- जनरेटर हैं ना...
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
West Bengal Election 2026
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
West Bengal Assembly Election 2026
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: सुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी के गढ़ में दी चुनौती, क्या सफल होगा BJP का 'मास्टरस्ट्रोक'? यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
West Bengal Election 2026
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: सुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी के गढ़ में दी चुनौती, क्या सफल होगा BJP का 'मास्टरस्ट्रोक'? यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में वोटों की गिनती शुरू, पोस्टल बैलेट से आएंगे रूझान
Assembly Election 2026
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में वोटों की गिनती शुरू, पोस्टल बैलेट से आएंगे रूझान
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
Malda, Murshidabad and Domkal Election Results 2026 Live: क‍िसके खाते में जाएगी मुर्शिदाबाद सीट? क्या सिद्दीकी अली बचा पाएंगे कांग्रेस की साख या TMC-BJP में होगा 'खेल'
West Bengal Election 2026
Malda, Murshidabad and Domkal Election Results 2026 Live: क‍िसके खाते में जाएगी मुर्शिदाबाद सीट? क्या सिद्दीकी अली बचा पाएंगे कांग्रेस की साख या TMC-BJP में होगा 'खेल'
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: मतगणना शुरू...BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? चुनावी नतीजे लाइव
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: मतगणना शुरू...BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? चुनावी नतीजे लाइव