शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी; सेंसेक्स-निफ्टी दौड़े सरपट, जानिए मार्केट में क्यों आई तेजी?

Bulls Roar at D-Street: भारतीय शेयर बाजार (Indian share Market) मंगलवार को शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ. कारोबारी सेशन के अंत में सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए. इससे बाजार में मजबूती का माहौल देखने को मिला. दिन के अंत में निफ्टी 211.75 अंक यानी 0.87 फीसदी चढ़कर 24,576.60 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 753.03 अंक यानी 0.96 फीसदी की तेजी के साथ 79,273.33 पर बंद हुआ. इस दौरान करीब 2407 शेयरों में तेजी, 1702 शेयरों में गिरावट और 148 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

टॉप गेनर्स

निफ्टी पर आज के प्रमुख गेनर्स में नेस्ले इंडिया, HUL, ट्रेंट, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस शामिल रहे. वहीं, SBI लाइफ इंश्योरेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो फाइनेंशियल, डॉ रेड्डीज लैब्स और टाइटन कंपनी में गिरावट दर्ज की गई. मंगलवार के कारोबार में निवेशकों की संपत्ति में करीब ₹3 लाख करोड़ का इजाफा हुआ. बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर ₹469 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया. ये पिछले सेशन में लगभग ₹466 लाख करोड़ था.

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बैंकिंग शेयरों ने बाजार की इस तेजी की अगुवाई की. वित्तीय सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा चढ़ने वालों में रहे. जिसमें ICICI बैंक, Axis बैंक, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस ने बाजार को ऊपर ले जाने में अहम योगदान दिया. निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.4 प्रतिशत उछला, जबकि निजी बैंक शेयरों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा.

रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे कमजोर हुआ

वहीं, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे कमजोर होकर 93.49 पर बंद हुआ, जबकि सोमवार को यह 93.12 पर बंद हुआ था. बाजार की शुरुआत भी मजबूती के साथ हुई थी. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 310 अंक और निफ्टी 78 अंक की बढ़त के साथ खुले थे. इस बीच ऑनलाइन ब्रोकरेज कंपनी ग्रो के शेयरों में करीब 10 फीसदी की तेजी देखी गई.

कंपनी ने मार्च तिमाही में मुनाफे में 122 फीसदी उछाल दर्ज किया है. मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक, वैश्विक बाजारों में स्थिरता और सीमित मैक्रो अनिश्चितताओं के चलते घरेलू बाजार में पॉजिटिव रुख बना हुआ है.