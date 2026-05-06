ओए होए! आज तो मार्केट ने मौज कर दी...940 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी 24,300 के पार; क्या है तेजी के बड़े कारण?

Share Market Rally : सेंसेक्स और निफ्टी 50 बुधवार यानी 6 मई को 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए. ये तेजी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और समझौते की खबरों के चलते देखने को मिली है. सेंसेक्स ने इंट्रा-डे कारोबार में 1,000 से ज्यादा अंक (1% से अधिक) की छलांग लगाकर 78,022.78 का उच्च स्तर छुआ, जबकि निफ्टी 50 दिन के दौरान 24,356.50 तक पहुंच गया था. हालांकि, दिन के अंत में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिली और सेंसेक्स 941 अंक (1.22%) की बढ़त के साथ 77,958.52 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 298 अंक (1.24%) चढ़कर 24,330.95 पर बंद हुआ. इस व्यापक खरीदारी का असर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी दिखा. बीएसई 150 मिडकैप इंडेक्स 1.67% बढ़ा, जबकि बीएसई 250 स्मॉलकैप इंडेक्स 1.77% की तेजी के साथ बंद हुआ.

कौन शेयर सबसे ज्यादा चढ़े

निफ्टी 50 में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और श्रीराम फाइनेंस सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर रहे. कुल 50 में से 35 शेयर हरे निशान (गेन) में बंद हुए.

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इन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट

हालांकि, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर रहे. निवेशकों की संपत्ति में लगभग ₹6 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, क्योंकि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सत्र के ₹467 लाख करोड़ से बढ़कर ₹473 लाख करोड़ हो गया है. बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स में 2% से ज्यादा की तेजी रही, जबकि मेटल, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1% तक की बढ़त देखी गई है.

स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ा?

आइए जानते हैं बाजार में तेजी के प्रमुख कारण:

1. क्या अमेरिका-ईरान समझौते के करीब?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और ईरान अपने संघर्ष को खत्म करने के करीब हैं. इससे वैश्विक स्तर पर निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है और ऊर्जा कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इससे वैश्विक ग्रोथ और महंगाई के रुझान को लेकर चिंता भी बढ़ी है.

2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

ब्रेंट क्रूड की कीमतें 6% गिरकर लगभग 103 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं, क्योंकि ऐसी खबरें आईं कि मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म होने के करीब है. इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फिर से खुलने की संभावना बढ़ गई है. ये ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता है.

3. बड़े स्तर पर शॉर्ट कवरिंग

बाजार में तेजी शॉर्ट कवरिंग के कारण भी आई. ये कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और जियो- पॉलिटिकल टेंशन कम होने से प्रेरित थी.

4. रुपया मजबूत हुआ

भारतीय रुपया बुधवार को इंट्रा-डे ट्रेड में 0.7% मजबूत होकर 94.5975 प्रति डॉलर के एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया.