Advertisement
trendingNow13026445
Hindi Newsबिजनेस

काशी-तमिल संगमम के लिए रेलवे का खास तोहफा, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें कब से होगा संचालन, रूट और टाइमिंग

काशी तमिल संगमम 4.0 तमिलनाडु और काशी के बीच सभ्यता के जुड़ाव और हमेशा रहने वाले रिश्तों का जश्न मनाने की एक पहल है. यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रहा है और इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काशी-तमिल संगमम के लिए रेलवे का खास तोहफा, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें कब से होगा संचालन, रूट और टाइमिंग

Kashi Tamil Sangamam :  भारतीय रेलवे कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयंबटूर और बनारस के बीच सात स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि काशी तमिल संगमम 4.0 में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो सकें. रेल मंत्रालय ने कहा कि ये ट्रेनें कई दिनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए आसान यात्रा, आरामदायक लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को मजबूती देंगी. भारतीय रेल द्वारा कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयंबटूर से बनारस के लिए कुल सात विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि काशी तमिल संगमम 4.0 में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

काशी तमिल संगमम 4.0 

काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत पहली ट्रेन पिछले महीने की 29 तारीख को कन्याकुमारी से रवाना हुई थी. आज यानी 2 दिसंबर को चेन्नई से एक और स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है. इसके बाद, कल कोयंबटूर से इस महीने की 6 तारीख को चेन्नई से, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से, 9 दिसंबर को कोयंबटूर से और 12 दिसंबर को चेन्नई से एक और सर्विस चलने वाली है. बनारस से स्पेशल वापसी सर्विस इस महीने की 5 तारीख को कन्याकुमारी से चलेंगी. वापसी सर्विस इस महीने की 7 तारीख को चेन्नई और 9 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए भी उपलब्ध होगी. चेन्नई के लिए 11 दिसंबर, कन्याकुमारी के लिए 13 दिसंबर, कोयंबटूर के लिए 15 दिसंबर और फिर चेन्नई के लिए 17 दिसंबर को एक्स्ट्रा रिटर्न सर्विस भी तय हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वाराणसी में हो रहा है काशी तमिल संगमम 4.0 

काशी तमिल संगमम 4.0 तमिलनाडु और काशी के बीच सभ्यता के जुड़ाव और हमेशा रहने वाले रिश्तों का जश्न मनाने की एक पहल है. यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रहा है और इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा. यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सुदृढ़ करता है और तमिलनाडु तथा काशी के बीच सांस्कृतिक-भाषाई संबंधों को और मजबूत बनाता है.

काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए टाइमिंग 

आगामी प्रस्थान:

कोयंबटूर: 3 दिसंबर

चेन्नई: 6 दिसंबर

कन्याकुमारी: 7 दिसंबर

कोयंबटूर: 9 दिसंबर

चेन्नई: 12 दिसंबर 2025

वापसी यात्राओं के लिए भी विशेष ट्रेनें 

बनारस–कन्याकुमारी: 5 दिसंबर

बनारस–चेन्नई: 7 दिसंबर

बनारस–कोयंबटूर: 9 दिसंबर

अतिरिक्त वापसी सर्विस

चेन्नई: 11 दिसंबर

कन्याकुमारी: 13 दिसंबर

कोयंबटूर: 15 दिसंबर

चेन्नई: 17 दिसंबर 2025

सात विशेष ट्रेनों के संचालन से भारतीय रेल विविध क्षेत्रों को जोड़ते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत कर रही है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Kashi Tamil Sangamam

Trending news

Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
Parliament Winter Session Live (Day 2): 'हम हर मामले में चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष सदन चलने दे', जानें अब तक क्या हुआ?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): 'हम हर मामले में चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष सदन चलने दे', जानें अब तक क्या हुआ?