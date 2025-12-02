काशी-तमिल संगमम के लिए रेलवे का खास तोहफा, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें कब से होगा संचालन, रूट और टाइमिंग

Kashi Tamil Sangamam : भारतीय रेलवे कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयंबटूर और बनारस के बीच सात स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि काशी तमिल संगमम 4.0 में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो सकें. रेल मंत्रालय ने कहा कि ये ट्रेनें कई दिनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए आसान यात्रा, आरामदायक लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को मजबूती देंगी. भारतीय रेल द्वारा कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयंबटूर से बनारस के लिए कुल सात विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि काशी तमिल संगमम 4.0 में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

काशी तमिल संगमम 4.0

काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत पहली ट्रेन पिछले महीने की 29 तारीख को कन्याकुमारी से रवाना हुई थी. आज यानी 2 दिसंबर को चेन्नई से एक और स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है. इसके बाद, कल कोयंबटूर से इस महीने की 6 तारीख को चेन्नई से, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से, 9 दिसंबर को कोयंबटूर से और 12 दिसंबर को चेन्नई से एक और सर्विस चलने वाली है. बनारस से स्पेशल वापसी सर्विस इस महीने की 5 तारीख को कन्याकुमारी से चलेंगी. वापसी सर्विस इस महीने की 7 तारीख को चेन्नई और 9 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए भी उपलब्ध होगी. चेन्नई के लिए 11 दिसंबर, कन्याकुमारी के लिए 13 दिसंबर, कोयंबटूर के लिए 15 दिसंबर और फिर चेन्नई के लिए 17 दिसंबर को एक्स्ट्रा रिटर्न सर्विस भी तय हैं.

वाराणसी में हो रहा है काशी तमिल संगमम 4.0

काशी तमिल संगमम 4.0 तमिलनाडु और काशी के बीच सभ्यता के जुड़ाव और हमेशा रहने वाले रिश्तों का जश्न मनाने की एक पहल है. यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रहा है और इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा. यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सुदृढ़ करता है और तमिलनाडु तथा काशी के बीच सांस्कृतिक-भाषाई संबंधों को और मजबूत बनाता है.

काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए टाइमिंग

आगामी प्रस्थान:

कोयंबटूर: 3 दिसंबर

चेन्नई: 6 दिसंबर

कन्याकुमारी: 7 दिसंबर

कोयंबटूर: 9 दिसंबर

चेन्नई: 12 दिसंबर 2025

वापसी यात्राओं के लिए भी विशेष ट्रेनें

बनारस–कन्याकुमारी: 5 दिसंबर

बनारस–चेन्नई: 7 दिसंबर

बनारस–कोयंबटूर: 9 दिसंबर

अतिरिक्त वापसी सर्विस

चेन्नई: 11 दिसंबर

कन्याकुमारी: 13 दिसंबर

कोयंबटूर: 15 दिसंबर

चेन्नई: 17 दिसंबर 2025

सात विशेष ट्रेनों के संचालन से भारतीय रेल विविध क्षेत्रों को जोड़ते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत कर रही है.