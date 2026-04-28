What is SGB: अगर आप भी गोल्‍ड में न‍िवेश करते हैं तो यह शानदार खबर आपके लि‍ए है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज-I के टाइम से पहले रिडेम्पशन (Premature Redemption) का रेट ड‍िक्‍लेयर कर द‍िया है. ज‍िन निवेशकों ने 28 अप्रैल 2020 को इस गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाए थे, उन्हें अब छह साल बाद यानी 28 अप्रैल 2026 से इसे टाइम से पहले रिडेम्पशन का मौका मिल रहा है. इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बॉन्ड ने निवेशकों को 230 प्रतिशत का भारी-भरकम रिटर्न द‍िया है.

RBI के अनुसार 28 अप्रैल 2026 को इस SGB का समय से पहले भुनाने का भाव 15,124 प्रति यूनिट तय किया गया है. यह भाव पिछले तीन कारोबारी लिह (23, 24 और 27 अप्रैल 2026) के सोने के औसत बंद भाव के बेस पर निकाला गया है. यह बॉन्ड ऑनलाइन खरीदने वालों को 4,589 प्रति ग्राम की दर से जारी किया गया था. समय से पहले इसका रिडेम्पशन पर यह रेट 15,124 रुपये प्रति ग्राम हो गया है. आसान शब्‍दों में आप यूं कह सकते हैं क‍ि 4,589 रुपये के छह साल में 15,124 रुपये हो गए.

निवेश पर 230% का शानदार रिटर्न!

यद‍ि किसी ने अप्रैल 2020 में इस बॉन्ड में एक लाख रुपये का न‍िवेश क‍िया था तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर करीब 3.30 लाख रुपये हो गई. यह कैलकुलेशन महज कैपिटल गेन की है. इसमें 2.50% सालाना ब्याज की रकम अभी शामिल नहीं की गई है. SGB के तहत इसके अलावा निवेशकों को हर साल 2.50% का सालाना ब्याज भी मिलता है, जो हर छह महीने में बैंक अकाउंट में जमा होता है. इस ब्याज की रकम को जोड़ने पर कुल फायदा इससे भी ज्‍यादा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पहले धड़ाम..सोने-चांदी के दाम में फ‍िर आई तेजी, आपके शहर में यहां पहुंचा 24 K का रेट

SGB क्या है?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सरकार की तरफ से जारी क‍िये जाने वाले गोल्ड बॉन्ड हैं. ये फिजिकल गोल्‍ड लेने का अच्छा विकल्प हैं. इसमें आप पैसे देकर सोने के ग्राम में बॉन्ड खरीदते हैं. मैच्योरिटी पर आपको नकद पैसा वापस मिलता है, सोना नहीं. ये बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भारत सरकार के बि‍हार पर जारी किये जाते हैं.

कितना निवेश कर सकते हैं?

कम से कम निवेश 1 ग्राम

अधिकतम निवेश 4 किलो एक वित्तीय वर्ष में

ट्रस्ट आदि के लिए 20 किलो एक वित्तीय वर्ष के दौरान

ब्याज कैसे मिलता है?

इस बॉन्ड पर 2.50% सालाना ब्याज मिलता है. ब्याज हर छह महीने में आपके बैंक अकाउंट में जमा क‍िया जाता है. मैच्योरिटी पर आखिरी ब्याज के साथ मूलधन भी वापस मिल जाता है. बॉन्ड जारी होने की तारीख पर निवेशक को होल्डिंग सर्टिफिकेट जारी क‍िया जाता है. इसे जारी करने वाले बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज या सीधे RBI से ई-मेल पर भी प्राप्त किया जा सकता है.