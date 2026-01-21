Shadowfax Technologies IPO: पैसा लगाने का आखिरी मौका, कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट; जानें हर जरूरी डिटेल्स

Shadowfax IPO: Shadowfax Technologies IPO का रजिस्ट्रार KFin Technologies है. स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE के अलावा आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं. कंपनी आईपीओ के जरिए 1,907.27 करोड़ रुपये जुटा रही है.
Trending Photos
Shadowfax Technologies IPO Allotment: लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी Shadowfax Technologies Ltd. का आईपीओ मंगलवार 20 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. बुधवार को इसको सब्सक्राइब करने के लिए दूसरा दिन था. इस मेनबोर्ड के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन यानी पैसे लगाने के लिए आखिरी दिन 22 जनवरी 2026 है. मतलब कि इस आईपीओ में निवेश का आखिरी मौका गुरुवार है. कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 1907.77 करोड़ रुपये जुटा रही है. आइए जानते हैं कि अब तक Shadowfax Technologies IPO को कितना गुना सब्सक्राइब किया गया है. इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इसके शेयरों का अलॉटमेंट होने की संभावित तारीख क्या है.
Shadowfax Technologies IPO subscription status
सबसे पहले हम Shadowfax Technologies IPO subscription status की बात करते हैं. आंकड़ों के अनुसार, दूसरे दिन शाम 6 बजकर 14 मिनट पर Shadowfax Technologies IPO को 0.63 गुना सब्सक्राइब किया गया. इनमें Retail category में 1.75 गुना, QIB कैटेगरी में 0.40 गुना और NII category में 0.35 गुना सब्सक्राबइब किया गया. हालांकि, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए अभी एक दिन और बचा है. 22 जनवरी को Shadowfax Technologies IPO में और भी सब्सक्रिप्शन होने की संभावना है.
यह भी पढ़ें- Deepinder Goyal: जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के CEO पद से दीपिंदर गोयल ने दिया इस्तीफा, अब किसे मिली कमान?
Shadowfax Technologies IPO Date
Shadowfax Technologies का IPO 20 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक खुला हुआ है.
Shadowfax Technologies IPO Price Band
Shadowfax Technologies IPO का Price Band 118 रुपये से 124 रुपये प्रति शेयर है.
Shadowfax Technologies IPO Lot Size
Shadowfax Technologies IPO का Lot Size 120 शेयरों का है.
Shadowfax Technologies IPO Issue Size
Shadowfax Technologies IPO का Issue Size 1907.27 करोड़ रुपये का है. इसमें से 8.06 करोड़ शेयर करीब 1000 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू हैं. वहीं, 7.32 करोड़ शेयर्स करीब 907.27 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल (OFS) हैं.
Shadowfax Technologies IPO Allotment date
Shadowfax Technologies IPO के शेयरों का अलॉटमेंट 23 जनवरी को हो सकता है. हालांकि, यह एक संभावित तारीख है.
Shadowfax Technologies IPO Registrar
Shadowfax Technologies IPO का रजिस्ट्रार KFin Technologies है. स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE के अलावा आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट से ही चेक कर पाते हैं कि आपको आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं.
Shadowfax Technologies IPO Credit of Shares
कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट हो गया है. उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 27 जनवरी 2026 है.
Shadowfax Technologies IPO IPO Refund
आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Shadowfax Technologies IPO के शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आपका पैसा 27 जनवरी को वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है.
यह भी पढ़ें- कौन हैं अल्बिंदर ढींडसा? जो संभालेंगे इटरनल की कमान? जानिए उनका पूरा सफर
Shadowfax Technologies IPO Listing Date
NSE और BSE पर Shadowfax Technologies IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 28 जनवरी 2026 है.
कंपनी के बारे में
कंपनी के बारे में बात करें तो Shadowfax Technologies Ltd साल 2026 में बनी थी. यह कंपनी एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो ई-कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी समेत कई सर्विसेज देती हैं. अब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है और आने वाले दिनों में यह स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर लिस्ट होगी.
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.