Advertisement
trendingNow13084261
Hindi NewsबिजनेसShadowfax Technologies IPO: शेयरों का हो गया अलॉटमेंट, आपको मिले या नहीं; ऐसे करें चेक

Shadowfax Technologies IPO: शेयरों का हो गया अलॉटमेंट, आपको मिले या नहीं; ऐसे करें चेक

IPO Subscription Details: स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, आखिरी दिन 22 जनवरी को शाम 6 बजकर 19 मिनट पर Shadowfax Technologies IPO को कुल 2.86 गुना सब्सक्राइब किया गया. इनमें Retail category में 2.43 गुना, QIB कैटेगरी में 4 गुना और NII category में 0.88 गुना सब्सक्राबइब किया गया. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shadowfax Technologies IPO: शेयरों का हो गया अलॉटमेंट, आपको मिले या नहीं; ऐसे करें चेक

Shadowfax Technologies IPO Allotment Status: साल 2016 में स्थापित हुई देश की लॉजिस्टिक्स कंपनी Shadowfax Technologies Ltd के शेयरों का शुक्रवार को अलॉटमेंट हो गया है. जिस किसी भी निवेशक ने Shadowfax Technologies IPO को सब्सक्राइब किया था या इसमें पैसा लगाया था, वे अब चेक कर सकते हैं कि उनको इस कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं.

बता दें कि Shadowfax Technologies कंपनी का आईपीओ 20 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, जिसे सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 थी. इस आईपीओ को आखिरी दिन तक 2.86 गुना सब्सक्राइब कर लिया गया था. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1907.77 करोड़ रुपये जुटा रही है. अब आइए जानते हैं कि आप Shadowfax Technologies IPO के शेयरों के अलॉटमेंट स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं.

रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऐसे करें अलॉटमेंट चेक

Add Zee News as a Preferred Source

> सबसे पहले आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं. 
> अब आप IPO Allotment Status के ड्रॉपडाउन में Shadowfax Technologies Limited. का नाम सेलेक्ट करें. 
> अब आप पैन कार्ड या एप्लिकेशन नंबर की जानकारी भरें. 
> इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें. 
> सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं.

यह भी पढ़ें- Share Market Update: बाजार में भारी गिरावट के बावजूद इन शेयरों में दिखी 8% तक की तेजी, आपके पास हैं ये शेयर्स?

BSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस
> सबसे पहले आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.... पर जाएं. 
> अब आप इश्यू टाइप में 'Equity' को सेलेक्ट करें.
> उसके बाद आप इश्यू नेम के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Shadowfax Technologies Limited का नाम सेलेक्ट करें. 
> अब आप अपना पैन कार्ड नंबर या एप्लिकेशन नंबर भरें. 
> उसके बाद सर्च पर क्लिक करें. 

Shadowfax Technologies IPO Credit of Shares
अब कंपनी के शेयर्स जिनको अलॉट हो गए हैं, वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आएंगे. इसे हम Credit of Shares कहते हैं. इसके Credit of Shares की संभावित तारीख 27 जनवरी 2026 है. 

Shadowfax Technologies IPO IPO Refund
आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Shadowfax Technologies IPO के शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आपका पैसा 27 जनवरी को वापस आपके खाते में आ सकता है.

कब होगी लिस्टिंग?
शेयरों के अलॉटमेंट के बाद अब सभी की निगाहें इसकी लिस्टिंग पर है. NSE और BSE पर Shadowfax Technologies IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 28 जनवरी 2026 है. 

कंपनी के बारे में
लॉजिस्टिक्स कंपनी Shadowfax Technologies Ltd साल 2016 में स्थापित हुई थी. यह एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो ई-कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी समेत कई सर्विसेज देती हैं. इसकी सेवा पेशकशों में ई-कॉमर्स और डी2सी डिलीवरी, कुछ ही घंटों या उसी दिन के भीतर हाइपरलोकल और quick commerce और शैडोफैक्स के फ्लैश ऐप के माध्यम से एसएमएस और व्यक्तिगत कूरियर सेवाएं (Personal courier services) शामिल हैं.

 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

Shadowfax Technologies IPOIPO

Trending news

बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा