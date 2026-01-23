Shadowfax Technologies IPO: शेयरों का हो गया अलॉटमेंट, आपको मिले या नहीं; ऐसे करें चेक

Shadowfax Technologies IPO Allotment Status: साल 2016 में स्थापित हुई देश की लॉजिस्टिक्स कंपनी Shadowfax Technologies Ltd के शेयरों का शुक्रवार को अलॉटमेंट हो गया है. जिस किसी भी निवेशक ने Shadowfax Technologies IPO को सब्सक्राइब किया था या इसमें पैसा लगाया था, वे अब चेक कर सकते हैं कि उनको इस कंपनी के शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं.

बता दें कि Shadowfax Technologies कंपनी का आईपीओ 20 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, जिसे सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 थी. इस आईपीओ को आखिरी दिन तक 2.86 गुना सब्सक्राइब कर लिया गया था. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 1907.77 करोड़ रुपये जुटा रही है. अब आइए जानते हैं कि आप Shadowfax Technologies IPO के शेयरों के अलॉटमेंट स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं.

रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऐसे करें अलॉटमेंट चेक

> सबसे पहले आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं.

> अब आप IPO Allotment Status के ड्रॉपडाउन में Shadowfax Technologies Limited. का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप पैन कार्ड या एप्लिकेशन नंबर की जानकारी भरें.

> इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें.

> सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं.

BSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

> सबसे पहले आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.... पर जाएं.

> अब आप इश्यू टाइप में 'Equity' को सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप इश्यू नेम के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Shadowfax Technologies Limited का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप अपना पैन कार्ड नंबर या एप्लिकेशन नंबर भरें.

> उसके बाद सर्च पर क्लिक करें.

Shadowfax Technologies IPO Credit of Shares

अब कंपनी के शेयर्स जिनको अलॉट हो गए हैं, वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आएंगे. इसे हम Credit of Shares कहते हैं. इसके Credit of Shares की संभावित तारीख 27 जनवरी 2026 है.

Shadowfax Technologies IPO IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Shadowfax Technologies IPO के शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आपका पैसा 27 जनवरी को वापस आपके खाते में आ सकता है.

कब होगी लिस्टिंग?

शेयरों के अलॉटमेंट के बाद अब सभी की निगाहें इसकी लिस्टिंग पर है. NSE और BSE पर Shadowfax Technologies IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 28 जनवरी 2026 है.

कंपनी के बारे में

लॉजिस्टिक्स कंपनी Shadowfax Technologies Ltd साल 2016 में स्थापित हुई थी. यह एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो ई-कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी समेत कई सर्विसेज देती हैं. इसकी सेवा पेशकशों में ई-कॉमर्स और डी2सी डिलीवरी, कुछ ही घंटों या उसी दिन के भीतर हाइपरलोकल और quick commerce और शैडोफैक्स के फ्लैश ऐप के माध्यम से एसएमएस और व्यक्तिगत कूरियर सेवाएं (Personal courier services) शामिल हैं.

