Shadowfax Technologies IPO: ₹1907 करोड़ का आईपीओ, आखिरी दिन कितना गुना सब्सक्रिप्शन? ऐसे चेक करें शेयरों का अलॉटमेंट स्टेटस

Shadowfax Technologies IPO Allotment Status: लॉजिस्टिक्स कंपनी Shadowfax Technologies Ltd साल 2026 में स्थापित हुई थी. यह एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो ई-कॉमर्स एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी समेत कई सर्विसेज देती हैं. कंपनी का आईपीओ 20 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, जिसे सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 थी. इस आईपीओ को 'फुल सब्सक्राइब' कर लिया गया है. कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 1907.77 करोड़ रुपये जुटा रही है. आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेट खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें इसके शेयरों के अलॉटमेंट पर है. आइए जानते हैं कि Shadowfax Technologies IPO के शेयरों का कब अलॉटमेंट होगा और आपको शेयर मिले या नहीं, इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

Shadowfax Technologies IPO Subscription: 2.86 गुना सब्सक्राइब

पहले हम Shadowfax Technologies IPO subscription status की बात करेंगे. स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, आखिरी दिन शाम 6 बजकर 19 मिनट पर Shadowfax Technologies IPO को कुल 2.86 गुना सब्सक्राइब किया गया. इनमें Retail category में 2.43 गुना, QIB कैटेगरी में 4 गुना और NII category में 0.88 गुना सब्सक्राबइब किया गया.

Shadowfax Technologies IPO Allotment date

Shadowfax Technologies IPO के शेयरों का अलॉटमेंट 23 जनवरी को हो सकता है.

Shadowfax Technologies IPO Registrar

Shadowfax Technologies IPO का रजिस्ट्रार KFin Technologies है. स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE के अलावा आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं.

Shadowfax Technologies Allotment status

रजिस्ट्रार की वेबसाइट के ऐसे करें अलॉटमेंट चेक

> सबसे पहले आप रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं.

> अब आप IPO Allotment Status के ड्रॉपडाउन में Shadowfax Technologies Limited. का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप पैन कार्ड या एप्लिकेशन नंबर की जानकारी भरें.

> इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें.

> सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं.

BSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

> सबसे पहले आप BSE की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bseindia.com/static/investors/application_statuschecksystem.... पर जाएं.

> अब आप इश्यू टाइप में 'Equity' को सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप इश्यू नेम के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Shadowfax Technologies Limited का नाम सेलेक्ट करें.

> अब आप अपना पैन कार्ड नंबर या एप्लिकेशन नंबर भरें.

> उसके बाद सर्च पर क्लिक करें.

Shadowfax Technologies IPO Credit of Shares

कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट हो गया है. उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 27 जनवरी 2026 है.

Shadowfax Technologies IPO IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Shadowfax Technologies IPO के शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आपका पैसा 27 जनवरी को वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है.

Shadowfax Technologies IPO Listing Date

NSE और BSE पर Shadowfax Technologies IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 28 जनवरी 2026 है.

