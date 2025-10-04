कभी होटल में बर्तन धोने वाला आज कंगाल पाकिस्तान का सबसे अमीर शख्स, भारत के मुकेश अंबानी के आगे कहीं नहीं टिकती है हैसियत

Pakistan Richest businessman: आतंकवाद और चीन और अमेरिका जैसे देशों की जी हुजूरी कर पाकिस्तान की हालात खस्ताहाल हो गई है. पाकिस्तान कर्ज के पहाड़ पर बैठा है. आज बात करेंगे गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति शाहिद खान की. हालांकि पाकिस्तान में जन्में शाहिद खान अब अमेरिका में रहते हैं. उम्र 74 साल के शाहिद खान के पास अरबों की दौलत है,हालांकि भारत के मुकेश अंबानी के आगे वो कहीं नहीं ठहरते हैं.

कौन हैं पाकिस्तान का सबसे अमीर

ऑटो पार्ट्स सप्लायर कंपनी फ्लेक्स-एन-गेट (Flex-N-Gate) के मालिक शाहिद खान मूल रूप से पाकिस्तान के हैं और वहां के सबसे अमीर उद्योगपति हैं. फोर्ब्स बिलेनियर्स लिस्ट की माने तो साल 2025 में उनकी कुल नेटवर्थ 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1.1 लाख करोड़ रुपये है. दुनिया के अरबपतियों में उनका स्थान 170 वां है. मुश्किल वक्त में अनिल अंबानी की खुली किस्मत,बैंक खाते में आएंगे ₹1000000000, विदेश में हुई तगड़ी डील

क्या करते हैं पाकिस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति

शाहिद खान फ्लेक्स-एन-गेट कंपनी के मालिक है. ऑटो पार्ट्स सप्लायर कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है. ऑटो पार्ट्स बिजनेस के अलावा उन्होंने खेलों में बड़ा निवेश किया है.उनके पास अपनी फुटबॉल टीम है, जिसका नाम Jacksonville Jaguars है. इसके अलावा इंग्लैंड का फुलहम फुटबॉल क्लब (Fulham F.C.) भी उनके स्वामित्व में है

खर्च के लिए होटल में धोए बर्तन

शाहिद खान 16 साल की उम्र में अमेरिका चले गए. उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले रखी है. पढ़ाई के लिए अमेरिका पहुंचे शाहिद खान को वहां रहने के लिए उतने पैसे नहीं मिलते थे. खर्च चलाने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी कर ली. वो होटलों, रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करते थे. बर्तन धोने के बदले उन्हें 1.20 डॉलर प्रति घंटे मिलते थे. इन्हीं पैसों की मदद से वो अपने खर्च और पढ़ाई पूरा कर रहे थे. जो कभी होटल में बर्तन धोया करते थे आज उनके पास दर्जनों होटल और रेस्टोरेंट है. उनके होटल चेन का नाम Four Seasons Hotel है. अब वो रियल एस्टेट सेक्टर में उतरने का मन बना रहे हैं.

भारत के मुकेश अंबानी के कितने पीछे

फोर्ब्स बिलेनियर्स लिस्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर उद्योगपति रिलायंस इंजडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की कुलर संपत्ति 102 अरब डॉलर यानी 90,53,93,82,00,000 रुपये है. वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स शाहिद खान की दौलत सिर्फ 13.3 अरब डॉलर है. यानी भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के सामने वो कहीं नहीं टिकते है.