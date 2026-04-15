Share Market: आज बम-बम करेगा भारत का शेयर बाजार! ग्लोबल मार्केट से मिल रहा सिग्नल , तेल भी नीचे फिसला

BSE Sensex Update Today: आज BSE सेंसेक्स बड़ी तेजी के साथ खुल सकता है. ग्लोबल मार्कटे के रुझान इस ओर इशारा कर रहे हैं. GIFT NIFTY में 350 अंकों की तेजी है. एशियाई बाजार भी सरपट दौड़ा है.
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Share Market Outlook: मंगलवार की छुट्टी के बाज आज बुधवार, 15 अप्रैल को शेयर बाजार बड़ी तेजी के साथ खुलने का संकेत दे रहा है. आज BSEसेंसेक्स बड़ी तेजी के साथ खुल सकता है. ग्लोबल मार्कटे के रुझान इस ओर इशारा कर रहे हैं. GIFT NIFTY में 350 अंकों की तेजी है. एशियाई बाजार भी सरपट दौड़ा है. अमेरिका और ईरान के साथ फिर से बातचीत की उम्मीदों ने बाजार में तेजी ला दी है. वहीं कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को बूस्ट किया है.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और होर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए कोशिशें हो रही है. उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच बातचीत होगी. मिडिल ईस्ट में शांति के नए प्रयासों की वजह से आज ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की की कीमतों में गिरावट आई है. तेल के गिरने से अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी लौटी. Dow Jones Futures 48,535.99 के लेवल पर बंद हुआ. S&P 500 इंडेक्स 1.18% चढ़कर 6,967.38 के लेवल पर बंद हुआ. Nasdaq 455 अंकों की तेजी के साथ 23,639.08 के लेवल पर बंद हुआ. एशियाई बाजारों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. जापान का प्रमुख इंडेक्स निक्केई 608.77 अंक चढ़ा. Hang Seng 378 अंक चढ़कर बंद हुआ. साउथ कोरिया के KOSPI में 183.12 अंक की तेजी आई.
गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) तूफानी तेजी के संकेत दे रहा है. निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 370 अंक से ज्यादा चढ़ चुका है. 24228 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बाजार में तेजी ने बाजार को बूस्ट किया है.
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट से बाजार में तेजी के संकेत दिए हैं. ब्रेंट क्रूड ऑयल 3 फीसदी की गिरावट के साथ 96.41 डॉलर पर पहुंच गया. WTI कच्चा तेल 6 फीसदी की गिरावट के साथ 93.90 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. भारत के GDP ग्रोथ को लेकर IMF की रिपोर्ट से भी बाजार को पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है. आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी.