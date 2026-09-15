Share Market: मंगलमय शुरुआत के बाद 'क्रैश' हुआ बाजार, डूबे ₹900000 करोड़, किसने तोड़ी शेयर बाजार की कमर?

Share Market 15 September: मंगलवार, 15 सितंबर भारतीय शेयर बाजार ने 588 अंक के उछाल के साथ ओपनिंग की. बाजार हरे रंग के साथ खुला और सेंसेक्स छलांग लगाकर 75,369 अंक पर खुला. निफ्टी 50 ने भी 23,500 के ऊपर ओपनिंग की. जिस तरह से IT शेयरों ने शुरुआती बाजारों में दहाड़ लगाई लगा कि सारी टेंशन खत्म हो गई, लेकिन एक घंटे बाद ही बाजार का रुख बदल गया. मूड भी ऐसा बदला कि सेंसेक्स ने अपने हाई से 1300 अंकों का गोता लगा दिया.
सुबह 9:21 बजे सेंसेक्स 75,153 पर ट्रेड कर रहा था. कारोबारी सत्र के अंत में Sensex 777.94 अंक या 1.04% क्रैश होकर 74,003.82 अंक पर बंद हुआ. Nifty 279.50 अंक या 1.19% फिसलकर 23,118.60 अंक पर बंद हुआ. ये निफ्टी का पिछले 5 महीने का लो लेवल रहा है. बाजार के बदले मूड के चलते निवेशकों ने 9 लाख करोड़ रुपये गंवा किए हैं. BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,83,10,214.93 करोड़ से गिरकर 4,74,16,434.87 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 8.94 लाख करोड़ रुपये घट गया.
मंगलवार को बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर शेयरों को सबसे बड़ा झटका लगा. सबसे खराब प्रदर्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) का रहा, जो लगातार चौथे सेशन में गिरते हुए करीब 4% टूट गया. श्रीराम फाइनेंस में 2 %, आईसीआईसीआई बैंक में 2% की गिरावट आई . बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक में बड़ा फॉल आया. निफ्टी डिफेंस 3% से ज्यादा फिसले, निफ्टी रियल्टी 1% से ज्यादा, निफ्टी मेटल में भारी गिरावट आई. हालांकि निफ्टी आईटी 3% से ज्यादा चढ़े.
पहली वजह: बाजार में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चा तेल रहा. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का डर बाजार पर हावी हो गया. क्रूड ऑयल की कीमत में फिर से तेजी लौटी है. ब्रेंट क्रूड ऑयल 107 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से कच्चे तेल की तेजी ने महंगाई का खतरा बढ़ा दिया है. बढ़ती महंगाई कंपनियों की लागत बढ़ाएगा, जिससे बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है. महंगा कच्चा तेल ब्याज दरें बढ़ाने का खतरा बढ़ाता है.
दूसरी वजह: अमेरिकी फेरडल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना ने बाजार पर निगेटिव सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया है. ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना करीब 94 फीसदी हो गई है.सिर्फ अमेरिका ही नहीं जिस तरह से भारत में मंहगाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आरबीआई की ओर से ब्याज दर बढ़ाने की आशंका मजबूत होती जा रही है.
तीसरी वजह: अमेरिका में बॉन्ड यील्ड की तेजी से बाजार का मूड बिगाड़ दिया. 10 साल वाली ट्रेजरी यील्ड 5 फीसदी पार पहुंच गई.अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न मिलने की लालसा में विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से निवेश निकालकर अमेरिकी बाजार में लगा रहे हैं.