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Hindi Newsबिजनेसभारतीय बाजार को रास नहीं आया सीजफायर, आज दूसरे द‍िन बाजार में जारी रहेगी ग‍िरावट!

भारतीय बाजार को रास नहीं आया सीजफायर, आज दूसरे द‍िन बाजार में जारी रहेगी ग‍िरावट!

Stock Market Update: बुधवार को भारतीय शेयर बाजार के ग‍िरावट के साथ बंद होने के बाद गुरुवार सुबह बाजार के लाल न‍िशान के साथ कारोबार शुरू करने की उम्‍मीद है. भारतीय बाजार का संकेत देने वाला ग‍िफ्ट न‍िफ्टी करीब 200 अंक से ज्‍यादा टूट गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:03 AM IST
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Share Market Update 23rd April: अमेरिका और ईरान के हालात पूरी तरह साफ नहीं हैं. ट्रंप की तरफ से सीजफायर को आगे बढ़ाने की खबर शेयर बाजार को रास नहीं आ रही. सीजफायर कब तक रहेगा, इसको लेकर कोई डेडलाइन तय नहीं है. इसके बाद भारतीय बाजार में बुधवार को ग‍िरावट देखी गई. अमेर‍िका की तरफ से बातचीत का इशारा क‍िये जाने के बाद ईरान इसके लि‍ए तैयार नहीं है. बाजार के न‍िवेशकों के बीच अन‍िश्‍च‍ितता है. बुधवार को शेयर बाजार में ग‍िरावट आने के बाद आज भी फ‍िर ग‍िरावट के संकेत मि‍ल रहे हैं.

आज चढ़ेगा या गिरेगा शेयर बाजार?

मार्केट एक्‍सपर्ट अजय बग्‍गा की मानें तो कल अमेर‍िकी शेयर बाजार में तेजी देखी गई. लेक‍िन भारतीय शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है. सीजफायर के ऐलान से भारतीय बाजार के न‍िवेशकों के बीच अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल है. अमेर‍िकी बाजार ने सीजफायर की खबर को पॉज‍िट‍िव ल‍िया है. S&P500 73.94 अंक और Nasdaq 397.60 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्‍स फ‍िर लाल न‍िशान के साथ खुलेगा?

यूरोप‍ियन और एशियाई मार्केट में ग‍िरावट देखी जा रही है. सुबह करीब 7.30 बजे GIFT NIFTY को भी 183 अंक की ग‍िरावट के साथ 24,181 अंक पर कारोबार करते देखा गया. Nikkei 525 अंक की ग‍िरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. साउथ कोर‍िया के कोस्‍पी इंडेक्‍स में तेजी देखी जा रही है. Hang Seng 150 अंक ग‍िरकर कारोबार कर रहा है. कच्चे तेल की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट में सोना भी लाल न‍िशान के साथ कारोबार कर रहा है.

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बुधवार को ग‍िरकर बंद हुआ था बाजार

बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी गई थी. सेंसेक्स 756 अंक की ग‍िरावट के साथ 78,516 अंक पर बंद हुआ था. बैंक निफ्टी 198.50 अंक टूटकर 24,378 अंक पर बंद हुआ. बाकी सूचकांक भी कारोबारी सत्र के अंत में लाल न‍िशान के साथ बंद हुए थे.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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