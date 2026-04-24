Share Market Update 24rd April: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फ‍िर से बढ़ रहा है. दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने के ल‍िए तैयार नहीं है. युद्ध के 56वें द‍िन अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने माइंस ब‍िछाने वाले जहाजों को गोली से उड़ाने का आदेश द‍िया है. ट्रंप ने यूएस नेवी को ऐसे जहाजों को देखते हुए मार ग‍िराने का आदेश जारी क‍िया है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपति ने कहा क‍ि हमारी मंजूरी के ब‍िना होर्मुज में आवाजाही असंभव है और ईरान के डील करने तक दुन‍िया का सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्‍ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा.

ट्रंप के इस बयान के बाद क्रूड ऑयल के दाम में तेजी और सोने में ग‍िरावट देखी जा रही है. सीजफायर लागू होने के बाद दोनों देशों में तनाव कम होने की उम्‍मीद की जा रही थी. लेक‍िन अब हाल‍िया घटनाक्रम से बाजार में फ‍िर से हलचल देखी जा रही है. अमेर‍िकी बाजार के प्रमुख सूचकांक में ग‍िरावट देखी जा रही है. हालांकि, इंट्रा डे के दौरान बाजार ने र‍िकॉर्ड लेवल को टच क‍िया. लेक‍िन बाद में यह ग‍िरकर नीचे आ गया. डाउ जोन्‍स फ्यूचर में 62 अंक की ग‍िरावट देखी जा रही है. इसके अलावा S&P500 30 अंक और Nasdaq 219 अंक की ग‍िरावट के साथ बंद हुआ.

सपाट रह सकता है भारतीय बाजार?

शुक्रवार को यूरोप‍ियन और एशियाई मार्केट में म‍िला-जुला रुख देखा जा रहा है. सुबह करीब 7.30 बजे GIFT NIFTY 79 अंक की तेजी के साथ 24,262 पर कारोबार करते देखा गया. Nikkei 344 अंक की तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है. साउथ कोर‍िया का कोस्‍पी इंडेक्‍स सपाट कारोबार कर रहा है. Hang Seng 186 अंक ग‍िरकर कारोबार कर रहा है. कच्चे तेल की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट में सोना भी लाल न‍िशान के साथ कारोबार कर रहा है.

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कल ग‍िरकर बंद हुआ था बाजार

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे द‍िन ग‍िरावट हावी रही थी. कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 852 अंक की ग‍िरावट के साथ 77,664 अंक पर बंद हुआ था. इसके अलावा बैंक निफ्टी 205 अंक टूटकर 24,173 अंक पर बंद हुआ. बाकी सूचकांक भी कारोबारी सत्र के अंत में लाल न‍िशान के साथ बंद हुए थे.