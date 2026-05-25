Share Market: डील की आहट से गदगद हुआ भारत का बाजार, मंडे को खुलते ही दिया ₹500000 करोड़ का वेलकम गिफ्ट

Share Market 25 May: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन धमाकेदार ओपनिंग की है. शेयर बाजार सोमवार, 25 मई को बड़ी बढ़त के साथ खुला. सेंसेक्स में 900 अंकों से ज्यादा की तेजी आई. सुबह 11.20 बजे तक सेंसेक्स 916 अंक की तेजी के साथ 76,332 पर पहुंच गया. निप्टी 50 में आज 242 अंकों की तेजी आई और यह 23,961 पर पहुंच गई. सेंसेक्स में आई इस तेजी ने ज शुरुआती घंटों में ही निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा करवा दिया. BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपटेलाइजेशन 468 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

आज इन शेयरों में आई तेजी

सोमवार को बाजार में तेजी के चलते Mahindra & Mahindra (M&M), बजाज फाइनेंस , HDFC बैंक, L&T, Bajaj Finserv, Eternal, मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक सीमेंट में 2 फीसदी से अधिक का उछाल आया है. जबकि TCS, NTPC, Sun Pharma और इंफोसिस के शेयर लाल निशान के साथ खुले.

शेयर बाजार में आज तेजी के पीछे कौन-कौन से फैक्टर्स ?

अमेरिका और ईरान समझौते के बहुत करीब पहुंच गए हैं. दोनों के बीच शांति समझौते होने की उम्मीद है. वहीं ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के संकेत दिए हैं. युद्ध खत्म होने की उम्मीद से आज शेयर बाजार का जोश हाई रहा. दोनों देशों के बीच समझौते की खबरों ने बाजार में सकारात्मक संदेश दिया.

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युद्ध खत्म होने की उम्मीद में आज कच्चे तेल की कीमत में 5 फीसदी से अधिक की गिरावट आई. कच्चा तेल सस्ता होने की वजह से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है. सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% से अधिक टूटकर 98 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

युद्ध की खबर का असर वैश्विक और एशियाई बाजारों पर भी सकारात्मक रहा. जापान का निक्केई (Nikkei) इंडेक्स 3% से ज्यादा उछला और ऐतिहासिक उछाल के साथ 65,000 के पार पहुंच गया. चीन का शंघाई कंपोजिट,ताइवान का इंडेक्स,अमेरिकी फ्यूचर्स हर जगह तेजी देखी गई. वैश्विक बाजार की तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पॉजिटिव रहा.

कमजोर रुपये की शानदार रिकवरी ने शेयर बाजार में सकारात्मक असर डाला. सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.37% मजबूत हो गया और रुपये की वैल्यू 95.34 पर पहुंच गई. वहीं अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है. बॉन्ड यील्ड की गिरावट की वजह से निवेशकों का आकर्षण बॉन्ड से कम हुआ और उन्होंने पैसा शेयर बाजार में लगा दिया. यानी इन सारे फैक्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट साबित हुए. अगर युद्ध पर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है और युद्ध खत्म हो जाता है तो बाजार में अगले कुछ दिनों ये तेजी जारी रह सकती है.