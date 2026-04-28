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अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर गिफ्ट निफ्टी गिरा...मंगलवार को किस करवट बैठेगा भारत का शेयर बाजार?

शेयर बाजार में लगातार तीन सत्रों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला सोमवार को थम गया. कच्चे तेल में तेजी के बावजूद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला और सेंसेक्स 639.42 अंक की तेजी के साथ 77,303.63 अंक पर बंद हुआ.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 28, 2026, 07:54 AM IST
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अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर गिफ्ट निफ्टी गिरा...मंगलवार को किस करवट बैठेगा भारत का शेयर बाजार?

Share Market 28 April: शेयर बाजार में लगातार तीन सत्रों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला सोमवार को थम गया. कच्चे तेल में तेजी के बावजूद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला और सेंसेक्स 639.42 अंक की तेजी के साथ 77,303.63 अंक पर बंद हुआ. इसी तरह से निफ्टी 194.75 अंक के बढ़त के साथ 24,092.70 अंक पर बंद हुआ. मंगलवार को शेयर बाजार किस करवट बैठेगा, इसे समझते हैं. 

सेंसेक्स की आज कैसी रहेगी चाल  

अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता की उम्मीद फिर से तेज हो गई है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघराची फिर से पाकिस्तान पहुंचे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस बार अमेरिका के साथ उनकी बात बन जाएगी. ग्लोबल और एशियाई मार्केट के संकेतों को देखें तो बाजार में मिलाजुला असर देखने को मिल सकता है. जहां अमेरिका बाजार में 27 अप्रैल को तूफानी तेजी देखने को मिली तो एशियाई बाजार गिर गए.  

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अमेरिकी बाजार में तूफानी तेजी 

27 अप्रैल की रात अमेरिकी शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली.  एसएंडपी 500 और नैस्डैक नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए. S&P 500 करीब 7,200 पर पहुंच गया. Dow Jones Future 55.69 चढ़कर 49,220.48 पर बंद हुआ. हालांकि एशियाई बाजार का हाल बेहाल रहा. GIFY NIFTY, Nikkei225 सब लाल निशान के साथ चल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी में 53 अंकों की गिरावट देखी जा रही है और यह 24,025.50 अंक पर बंद हुआ.  Nikkei 225 363 अंक गिर गया.  हालांकि KOSPI तेजी के साथ 6,656 अंकों पर ट्रेड कर रहा है.   

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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