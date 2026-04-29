Share Market: ग्लोबल मार्केट में हलचल, गिफ्ट निफ्टी सपाट, ये ट्रिगर तय करेंगे आज भारतीय शेयर बाजार की चाल

Share Market 29 April :29 अप्रैल को एशिया पैसिफिक मार्केट्स में मिक्स-अप ओपनिंग हुई. OPEC से जुड़ी खबरें आने के बाद बीती रात अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली. गिफ्ट निफ्टी 6 अंक की बढ़ते के साथ 24,100 अंक पर ट्रेड कर रहा है. आज भारतीय शेयर बाजार सपाट ओपनिंग ले सकता है. कच्चे तेल की कीमत तीन हफ्ते के हाई पर हैं, UAE ने OPEC को छोड़ने का फैसला किया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टेंशन बरकरार है. ये फैक्टर्स आज बाजार को ट्रिगर करेंगे.

आज ग्लोबल मार्केट का हाल कैसा रहा

कच्चे तेल और ओपेक से यूएई के एग्जिट की वजह से आज ग्लोबल मार्केट में भी उठापटक देखने को मिला, अमेरिका बाजार में तेजी रही. DOW Jones Futures 91.46 प्वाइंट की तेजी के साथ 49,237.37 अंक पर बंद हुआ. हालांकि S&P 500, Nasdaq गिरावट के साथ क्लोज हुए. एशियाई बाजार का रुख करें, तो GIFT Nifty 4 प्वाइंट की गिरावट के साथ 24,099.50 अंकों पर ट्रेड कर रहा है .

जापान का प्रमुख इंडेक्स Nikkei 225 गिरावट की ओर है तो Hang seng में 269 अंकों की बढ़त है. दक्षिण कोरिया का प्रमुख इंडेक्स कोस्पी 6.06 अंक याकी बढ़त के साथ 6,647.08 के लेवल पर कारोबार कर रहा है.

कैसा रहा भारतीय बाजार का हाल

28 अप्रैल को बाजार तेजी को बनाए रखने में विफल रहा और सेंसेक्स 416 अंकों की गिरावट के साथ 76,886.91 के लेवल पर सेटल हुआ.निफ्टी 50 इंडेक्स 97 अंक टूटकर 23,995.70 के स्तर पर बंद हुआ . गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) और ग्लोबल बाजार से मिल रहे संकेतों के मुताबिक आज भारतीय बाजार सपाट शुरुआत कर सकते हैं.