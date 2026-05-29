Share Market Crash: 3 बजते ही अचानक बाजार का BP हुआ हाई, मौसम की ऐसी भविष्यवाणी कि 30 मिनट में ₹500000 करोड़ क्रैश

Share market Crash: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार को बाजार ने गजब का यूटर्न लिया. तेजी के साथ ओपनिंग करने के बाद शेयर बाजार में दोपहर चढ़ते-चढ़ते जबरदस्त क्रैश हो गया और 1092 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ. शुक्रवार 3 बजे के करीब सेंसेक्स 1092 अंक गिरकर 74,776 पर बंद निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर बंद बैंक निफ्टी 615 अंक गिरकर 54,239 पर बंद हुआ. दिनभर जो बाजार संभलकर कारोबार कर रहा था, शाम होते-होते पूरी तरह से बिखर गया. बाजार में उठे इस बवंडर ने कारोबार के आखिरी घंटे में निवेशकों को 5 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान करवा दिया. बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये गिरकर 466 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

अचानक क्यों बिखरा भारत का शेयर बाजार ?

शुक्रवार, 29 मई को शेयर बाजार ने मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की थी. BSE Sensex ने 352.22 अंक चढ़कर 76,220.02 अंक पर ओपनिंग की. NSE निफ्टी 50 बढ़त के 24,002.80 अंक पर खुला, लेकिन 1 बजते-बजते बाजार हांपने लगा. 3 बजे तक बाजार में बवंडर आ गया. सेंसेक्स 1,092 अंक टूटकर 74,776 पर बंद हुआ और निफ्टी 359 अंक की गिरावट के साथ 23,548 के स्तर पर पहुंच पर बंद हुआ.

बाजार में गिरावट की कहानी कैसे शुरू हुई

पहला कारण: अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर जारी सस्पेंस से पहले ही निवेशक चिंतिंत है. 60 दिनों के संघर्षविराम की सहमति बनी है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है.जिसका डर निवेशकों पर साफ दिया.

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दूसरा कारण: इस गिरावट के पीछे एक बड़ा फैक्टर भारतीय मौसम विभाग का अनुमान भी है. भारतीय मौसम विभाग ने बारिश के अनुमान को पहले के मुकाबले घटा दिया.भारतीय इकोनॉमी के लिए मानसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि करोड़ों किसानों की आय, देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है. बारिश पर लाखों लोगों की जीविका टिकी हुई है.जैसे ही मौसम विभाग वे कमजोर बारिश की आशंका बढ़ाई, निवेशकों का साफ-साफ दिखा. बाजार में बिकवाली हावी हो गई. IMD के मुताबिक जून-जुलाई में भी हीटवेव चलने की संभावना है और तापमान इस बार 3 डिग्री ज्यादा रहेगा. इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में औसतन 78 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है, जो कि सामान्य से करीब 10% कम है. साल 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है. कमजोर मानसून ने बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है. कम बारिश महंगाई बढ़ाएगी. महंगाई का सीधा कनेक्शन रिजर्व बैंक की ब्याज दरों से है. इन सारी आशंकाओं ने बाजार का मूड बिगाड़ा और भारी बिकवाली हावी हो गई.

तीसरा कारण: बची हुई कसर MSCI इंडिया इंडेक्स ने पूरा कर दिया. शुक्रवार को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक इंडेक्स में से एक MSCI इंडिया ने अपने इंडेक्स में बदलाव किया. इसके इंडेक्सिंग बदलाव के बाद करोड़ों डॉलर वाले कई फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया, जिसकी वजह से आखिरी कारोबारी घंटे में बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली. पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, मैक्स हेल्थ, इंडिगो, आयशर मोटर्स और ओएनजीसी के शेयरों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया.

