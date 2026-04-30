Share Market: आज से 3 दिन की लंबी छुट्टी पर शेयर बाजार, अब सीधे 4 मई को होगी ट्रेडिंग, आज ₹5 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Share Market: शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है. सेंसेक्स 582 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,913.50 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी 24000 के नीचे बंद हुआ.सेंसेक्स और निफ्टी में जारी इस गिरावट के चलते निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए. लंबी छुट्टी पर जाने से पहले बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली.

शेयर बाजार में तीन दिन की लंबी छुट्टी, 1 मई को बाजार बंद

1 मई को शेयर बाजार बंद रहेंगे. शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है. शुक्रवार, 1 मई को कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. महाराष्ट्र दिवस की वजह से 1 मई को शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं. NSE और BSE दोनों पर किसी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी. शुक्रवार को हॉलीडे रहने के साथ ही शनिवार और रविवार को वीकली बंद की वजह से बाजार बंद रहेंगे. यानी 30 अप्रैल के बाद शेयर बाजार सीधे 4 मई को खुलने वाले हैं. कमोडिटी मार्केट की बात करें तो MCX पर मॉर्निंग ट्रेड बंद रहेगा, हालांकि शाम को ट्रेडिंग होगी. जबकि NCDEX पूरे दिन के लिए बंद रहने वाला है.

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गुरुवार को बाजार में भारी बिकवाली, निवेशकों को कितना नुकसान?

गुरुवार को शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है. मार्केट खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली है. कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने बाजार में भारी दबाव ला दिया है. सेंसेक्स 582.86 और निफ्टी 180.1 अंक गिरकर बंद हुए. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इटरनल जैसे शेयरों को भारी नुकसान हुआ है. इस गिरावट की वजह से BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 469 लाख करोड़ रुपये से गिरकर 464 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी निवेशकों को 500000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है.