Advertisement
trendingNow13199177
Hindi NewsबिजनेसShare Market: आज से 3 दिन की लंबी छुट्टी पर शेयर बाजार, अब सीधे 4 मई को होगी ट्रेडिंग, आज ₹5 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Share Market: आज से 3 दिन की लंबी छुट्टी पर शेयर बाजार, अब सीधे 4 मई को होगी ट्रेडिंग, आज ₹5 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Stock Market Holiday 1 May:   1 मई को शेयर बाजार बंद रहेंगे. शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है.  शुक्रवार, 1 मई को कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. महाराष्ट्र दिवस की वजह से 1 मई को शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 30, 2026, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market: आज से 3 दिन की लंबी छुट्टी पर शेयर बाजार, अब सीधे 4 मई को होगी ट्रेडिंग, आज ₹5 लाख करोड़ का भारी नुकसान

Share Market: शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है. सेंसेक्स 582 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76,913.50 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी 24000 के नीचे बंद हुआ.सेंसेक्स और निफ्टी में जारी इस गिरावट के चलते निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए. लंबी छुट्टी पर जाने से पहले बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली.

शेयर बाजार में तीन दिन की लंबी छुट्टी, 1 मई को बाजार बंद  

1 मई को शेयर बाजार बंद रहेंगे. शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है.  शुक्रवार, 1 मई को कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. महाराष्ट्र दिवस की वजह से 1 मई को शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं. NSE और BSE दोनों पर किसी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी.  शुक्रवार को हॉलीडे रहने के साथ ही शनिवार और रविवार को वीकली बंद की वजह से बाजार बंद रहेंगे. यानी 30 अप्रैल के बाद शेयर बाजार सीधे 4 मई को खुलने वाले हैं. कमोडिटी मार्केट की बात करें तो MCX पर मॉर्निंग ट्रेड बंद रहेगा, हालांकि शाम को ट्रेडिंग होगी. जबकि NCDEX पूरे दिन के लिए बंद रहने वाला है.  

Add Zee News as a Preferred Source

गुरुवार को बाजार में भारी बिकवाली, निवेशकों को कितना नुकसान?

गुरुवार को शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है. मार्केट खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली है. कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने बाजार में भारी दबाव ला दिया है. सेंसेक्स 582.86 और निफ्टी 180.1 अंक गिरकर बंद हुए. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इटरनल जैसे शेयरों को भारी नुकसान हुआ है. इस गिरावट की वजह से BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 469 लाख करोड़ रुपये से गिरकर 464 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी निवेशकों को 500000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

BSE Sensex

Trending news

एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
Election
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
Pawan Khera
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; क्यों म
Jammu and Kashmir
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; क्यों म
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह