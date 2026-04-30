Stock Market 30 April: फेडरल र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर को लगातार तीसरी बार पुराने ही लेवल पर बरकरार रखा गया है. इसके बाद अमेर‍िकी, यूरोपीय और एश‍ियाई बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है. इसका असर घरेलू बाजार में भी ग‍िरावट देखी जा रही है. बाजार खुलने से पहले ही ग‍िफ्ट न‍िफ्टी में टूट से कमजोर शुरुआत का संकेत मि‍ल रहा था. कारोबारी सत्र की शुरुआत में सेंसेक्‍स 400 अंक से ज्‍यादा की ग‍िरावट के साथ 77014 अंक पर खुला. 50 शेयर वाले न‍िफ्टी में भी ग‍िरावट देखी जा रही है. फेड के फैसले के बाद डाउ जोंस फ्यूचर 200 अंक टूटकर 48,659 अंक पर आ गया. S&P 500 और नैस्‍डैक में म‍िला-जुला रुख देखा जा रहा है.

घरेलू शेयर बाजार ने गुरुवार सुबह लाल न‍िशान के साथ कारोबार की शुरुआत की. कारोबारी सत्र की शुरुआत में ग‍िरकर खुला सेंसेक्‍स कुछ ही म‍िनट में 700 अंक टूट गया. इस दौरान यह ग‍िरकर 76,759 अंक के लेवल तक पहुंच गया. इसके अलावा 50 अंक वाले न‍िफ्टी सूचकांक में 200 अंक से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी जा रही है और यह ग‍िरकर 23,950 अंक पर ट्रेंड कर रहा है. सेंसेक्‍स के सभी 30 शेयर को लाल न‍िशान के साथ कारोबार करते देखा गया. न‍िफ्टी म‍िड कैप और न‍िफ्टी स्‍मॉल कैप में भी ग‍िरावट देखी जा रही है.

ग्लोबल मार्केट का कैसा रहा हाल

क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी और फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िये जाने के बाद आज ग्लोबल मार्केट में भी ग‍िरावट देखी जा रही है. अमेरिका बाजार का DOW Jones Futures 215 अंक टूट गया और यह 48,629 अंक पर बंद हुआ. हालांकि S&P 500 में मामूली तेजी और Nasdaq में ग‍िरावट तेजी जा रही है. यूरोपीय मार्केट में ग‍िरावट हावी रही और FTSE 100 अंक से ज्‍यादा टूट गया.

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एश‍ियाई बाजार भी टूटे

इसके अलावा एश‍ियाई बाजार की बात करें तो ग‍िफ्ट न‍िफ्टी की तरफ से द‍िया जा रहा ग‍िरावट का संकेत सही हुआ. सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी पहले ही लाल न‍िशान के साथ ट्रेंड कर रहे हैं. जापाना का न‍िक्‍केई सूचकांक 702.46 अंक टूटकर 59,215 अंक पर आ गया. Hang seng में भी 348 अंक की ग‍िरावट देखी गई. साउथ कोर‍िया का प्रमुख इंडेक्स कोस्पी 21 अंक की ग‍िरावट के साथ 6,670 के लेवल पर कारोबार कर रहा है.

कैसा रहा भारतीय बाजार का हाल

इससे पहले 29 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई. कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्‍स 609 अंक की तेजी के साथ 77,496 अंक पर बंद हुआ था. निफ्टी 50 इंडेक्स 182 अंक की मजबूती के साथ 24,177 के लेवल पर बंद हुआ था.