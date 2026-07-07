Share Market के लिए मंगलमय मंगलवार, ₹ हुआ मजबूत, लेकिन बुरी तरह क्रैश हुआ TATA का ये शेयर

Share Market: 7 जुलाई, मंगलवार को शेयर बाजार से तेजी के साथ शुरूआत की. एशियाई बाजार की तेजी भारतीय शेयर बाजार पर भी हावी दिखी. सेंसेक्स ने मंगलवार को 105 .87 अंक की तेजी के साथ ओपनिंग की और 10 बजे 222.31 अंक या 0.28% की तेजी के साथ 78,507.38 अंक पर ट्रेड कर रहा है.
BSE Sensex 78,507.38 पर कारोबार कर रहा है. BSE Bankex 126.33 अंक की बढ़त के साथ 66,068.36 पर कारोबार कर रहा है. निफ्टी आज 34 अंक मजबूती के साथ 24464 पर खुला. आईटी इंडेक्स के साथ-साथ ऑटो, फाइनेंशियल, पीएसयू बैंक्स, फार्मा सेक्टर में तेजी जारी रही.
ग्लोबल मार्केट और एशियाई बाजार में तेजी की वजह से बाजार का सेंटीमेंट मजबूत बना हुआ है. संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार खरीदारी ने बाजार के लिए बूस्टर डोज का काम किया है. बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. मंगलवार को BSE पर 1246 शेयरों में तेजी रही.
आईटी शेयरों में आज तेजी रही. Infosys में 2% की तेजी है. श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, SBI लाइफ और HCL टेक्नोलॉजी में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. हालांकि TRENT के स्टॉक 10 फीसदी तक गिर गए. BEL, इंडिगो, LT और JSW स्टील आज के टॉप लूजर्स शेयर बने हैं.
GIFT NIFTY में 75 अंकों की शानदार रिकवरी ने भारतीय शेयर बाजार को बूस्ट किया. अमेरिका स्टॉक मार्केट भी तेजी के साथ बंद हुआ. क्रूड ऑयल प्राइस में मामूली तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी ने बाजार में कैश फ्लो बढ़ाया. दूसरे दिन भी FII की खरीदारी जारी रही.
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपया मजबूत हुआ. रुपये में 7 पैसे की मजबूती लौटी और डॉलर के मुकाबले रुपया 95.33 प्रति डॉलर पर खुला.
टाटा Trend के शेयर मंगलवार को 10 फीसदी टूट गए. सोमवार को 3,343.80 रुपये पर बंद हुआ शेयर, आज खुलने के साथ ही 3,080 रुपये पर पहुंच गया. Trent के स्टॉक में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कंपनी की कमजोर ग्रोथ है. जहां निवेशक अनुमान लगाकर बैठे थे कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 22 से 25 फीसदी होगी, उसके विपरीत लगातार 5 तिमाहियों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 20% से नीचे रहा. इसके अलावा स्टोर की नई ओपनिंग में लगातार हो रही गिरावट ने निवेशकों को निराश किा है. जिसकी वजह से उन्होंने मुनाफावसूली शुरू कर दी.