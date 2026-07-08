/Share Market: अमेरिका-ईरान में बवाल, खौफ में भारतीय शेयर बाजार, तेल के उबलते ही औंधे मुंह गिरा सेंसेक्स, निफ्टी 24,300 के नीचे फिसला

Share Market 8 July: उधर अमेरिका और ईरान में फिर से संग्राम शुरू हुआ और इधर भारत में शेयर बाजार में सुनामी आ गई. बुधवार, 8 जुलाई को सेसेक्स और निफ्टी ने खुलने के साथ ही गोता लगाना शुरू कर दिया. मंगलवार को 78,180.72 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स आज 500 अंक की ज्यादा गिरावट के साथ खुला है.10 बजे तक BSE SENSEX की गिरावट 533 अंक से बढ़कर 77,650.43 अंक पर पहुंच गई.
सेंसेक्स के साथ-साथ निफ्टी50 में 159 अंक यानी 0.65% नीचे फिसल गया, निफ्टी 24,239.70 अंक पर पहुंच गया. बाजार के साथ-साथ भारतीय करेंसी में भी गिरावट देखी गई. डॉलर के मुकाबले रुपया 0.2 फीसदी तक फिसलकर 95.17 पर खुला. मंगलवार को रुपये में 0.70 फीसदी की तेजी आई थी. रुपया 94.96 पर बंद हुआ था.