Share Market 8 September: सोमवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं? कोई भी प्लानिंग से पहले जान ले अपडेट
Advertisement
trendingNow12912628
Hindi Newsबिजनेस

Share Market 8 September: सोमवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं? कोई भी प्लानिंग से पहले जान ले अपडेट

सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. तो ऐसे में 8 सितंबर 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों में ट्रेडिंग सामान्य रूप से होगी या नहीं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market 8 September: सोमवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं? कोई भी प्लानिंग से पहले जान ले अपडेट

Share Market holiday: महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 8 सितंबर 2025 (सोमवार) को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. यह घोषणा मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई. दरअसल, मुस्लिम समुदाय ने इस साल ईद-ए-मिलाद की जुलूस 8 सितंबर को निकालने का निर्णय लिया है. वहीं, 6 सितंबर को गणेश विसर्जन (अनंत चतुर्दशी) होने के चलते यह बदलाव किया गया ताकि दोनों बड़े पर्व शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें.

लेकिन इस घोषणा के बाद इन्वेस्टर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या सोमवार को शेयर बाजार भी बंद रहेगा? खासतौर पर इसलिए क्योंकि मुंबई शहर और उसके उपनगरों में यह अवकाश लागू होगा और यही देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी है.

सोमवार को शेयर बाजार खुला रहेगा
स्पष्ट कर दें कि सोमवार, 8 सितंबर 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों में ट्रेडिंग सामान्य रूप से होगी. इन्वेस्टर्स के बीच भ्रम से बचने के लिए सलाह दी जा रही है कि वे BSE की आधिकारिक वेबसाइट (bseindia.com) पर उपलब्ध Trading Holidays 2025 की लिस्ट जरूर देखें. इस सूची में सितंबर 2025 में किसी भी दिन शेयर बाजार अवकाश घोषित नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

सितंबर में नहीं कोई बाजार अवकाश
2025 के कैलेंडर के मुताबिक सितंबर महीने में इन्वेस्टर्स के लिए किसी तरह का ट्रंकेटेड ट्रेडिंग वीक नहीं होगा. यानी शनिवार-रविवार की सामान्य छुट्टियों को छोड़कर पूरा महीना ट्रेडिंग सेशन नॉर्मल रहेगा.

अक्टूबर और उसके बाद के अवकाश
सितंबर के बाद अक्टूबर में तीन बड़े अवकाश हैं
2 अक्टूबर 2025 : महात्मा गांधी जयंती / दशहरा
21 अक्टूबर 2025 : दिवाली (लक्ष्मी पूजन)
22 अक्टूबर 2025 : दिवाली बलिप्रतिप्रदा

इसके बाद 2025 में दो और अवकाश होंगे
* 5 नवंबर 2025 : प्रकाश गुरपुरब श्री गुरु नानक देव जी
25 दिसंबर 2025 : क्रिसमस

इन्वेस्टर्स के लिए संदेश
पिछले हफ्ते (5 सितंबर, शुक्रवार) बाजार सपाट बंद हुआ था. सेंसेक्स 7 अंक गिरकर 80,710 पर और निफ्टी 7 अंक बढ़कर 24,741 पर बंद हुआ. विदेशी पूंजी की बिकवाली, ट्रंप टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं ने इन्वेस्टर्स की धारणा पर दबाव डाला है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

share marketshare Market Holiday

Trending news

ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
;