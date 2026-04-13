Live: होर्मुज पर ट्रंप की नई धमकी से थर्राया भारत का शेयर बाजार, प्री ओपनिंग में 3300 अंकों की गिरावट

Stock Market: कच्चे तेल की कीमत में बड़ी तेजी और एशियाई बाजार में गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार में देकने को मिल सकता है. सेंसेक्स में गिरावट की संभावना तेज है.
Trending Photos
Share Market: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता फेल होने के बाद अब तनाव और बढ़ गया है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है तो वहीं अमेरिका ने होर्मुज पर नाकेबंदी की बात कही है. मिडिल ईस्ट युद्ध अब समंदर में पहुंच गया है. इन खबरों ने ग्लोबल मार्केट का मूड बिगाड़ दिया है. ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट के बाद भारतीय बाजार में भी सेंसेक्स में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं....
अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने से एशियाई बाजार में गिरावट देखने को मिली है. GIFT NIFTY 324 अंकों की गिरावट के साथ 23777.50 पर पहुंच गया. Hang Seng में 184 अंकों की गिरावट आई. Shanghai में 20 अंक की तेजी रही. अमेरिकी बाजार का हाल भी खास अच्छा नहीं है.पिछले कारोबारी दिन Dow Future 384 अंकों की गिरावट के साथ 47745 अंक, Nasdaq Future 217 अंक फिसलकर 25064 अंक पर पहुंच गया. S&P 500 इंडेक्स 7.77 अंक कमजोर हुआ. ग्लोबल मार्केट में खराब प्रदर्शन के चलते दलाल स्ट्रीट में बड़े गैप-डाउन ओपनिंग की आशंका है.
शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था. Nifty 50 24,000 पर बंद हुआ था, तो वहीं सेंसेक्स 918.60 अंकों की तेजी के साथ 77,550.25 पर बंद हुआ था. आज ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों में 8 फीसदी से उछाल का असर दिख सकता है. मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ सकता है और बाजार गिरावट के साथ खुलने के संकेत है. बता दें कि आज सुबह-सुबह डब्लूटीआई क्रूड 8 फीसदी उछलकर 104.29 डॉलर पर पहुंच गया. ब्रेंट क्रूड ऑयल 6.86 फीसदी तेजी के साथ 101.73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है