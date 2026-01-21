Share Market: ट्रंप की धमकी से लहूलुहान हुआ शेयर बाजार, लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स क्रैश, बाजार में मची भगदड़ से मिनटों में ₹600000 करोड़ खाक

Why Share Market Crash: ग्लोबल ट्रे़ड वॉर की टेंशन से शेयर बाजार का संभलना मुश्किल हो गया है. लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स बुरी तरह से फिसल गया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही खुलते ही क्रैश हो गए. आज सेंसेक्स में 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में ही BSE -465.47 अंक तक गिरकर 81,715.00 अंक पर ट्रेड कर रहा है.

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट

सुबह 9:15 बजे, बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई और सेंसेक्स खुलने के साथ ही 0.28 प्रतिशत गिरकर 81,952 अंक पर पहुंच गया. उसके बाद से गिरावट की खाई बढ़ती चली गई. निफ्टी 25,209 के आसपास कारोबार कर रहा है. इससे पहले मंगलवार को शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई और सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 82,180 के स्तर पर बंद हो गया. निफ्टी ने 353 अंक लुढ़क गया, जो बीते 9 महीनों में निफ्टी के लिए एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी. Bank Strike: देशभर के बैंकों में हड़ताल, लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट बैंक, क्या है कर्मचारियों की डिमांड, कब खुलेंगे ब्रांच ? पूरी डिटेल

6 लाख करोड़ का नुकसान

11 बजे तक सेंसेक्स 802 अंक तक फिसलकर 81,377.89 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी 1.2 फीसदी तक गिरकर 24,950 अंक तक पहुंच गया. शेयर बाजार में आई इस गिरावट के चलते निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक स्वाहा हो गए. BSE-लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप गिरकर 449.76 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

आज बाजार का हाल

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार पिछले बंद से गिरावट के साथ सपाट खुले. इस दौरान निफ्टी के अधिकतर इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड करते नजर आए. शुरुआती कारोबार में खबर लिखे जाने तक (सुबह 9.22 बजे) 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 167.99 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,012.48 पर कारोबार कर रहा था, तो वहीं निफ्टी 24.35 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,208.15 पर था. व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.36 प्रतिशत की गिरावट आई, तो वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

किस सेक्टर में कितनी गिरावट

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 0.8 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई, इसके बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स (0.3 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (0.2 प्रतिशत) और निफ्टी एफएमसीजी (0.16 प्रतिशत) में भी बढ़त देखी गई. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 0.7 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स पैक में आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, एचसीएल टेक, ट्रेंट, इंफोसिस, एल एंड टी और टीसीएस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी ओर इटरनल, इंडिगो, सन फार्मा, पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एचयूएल और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली



विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ रहा है. वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) कुछ हद तक खरीदारी कर गिरावट को थामने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच इंडिया वीआईएक्स में तेजी देखी गई है, जो यह संकेत देती है कि बाजार में आगे भी ज्यादा उतार-चढ़ाव रह सकता है.

क्यों क्रैश हुआ शेयर बाजार

शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की ओर से शुरू किया गया ट्रेड वॉर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10 से 25 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. वहीं फ्रांस पर 200 फीसदी तक टैरिफ की धमकी दी. ट्रंप की इस धमकी से दुनिया भर के निवेशकों में डर का माहौल है.बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका के सख्त रुख के चलते विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) की ओर से लगातार हो रही बिकवाली के चलते शेयर बाजार गिर रहा है. जनवरी में अब तक विदेशी निवेशकों ने करीब 3 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेच दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय तनाव के साथ-साथ खराब तिमाही नतीजे बाजार को गिरा रहे हैं.