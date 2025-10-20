Advertisement
दिवाली पर धन-धना-धन बरसा पैसा, छप्परफाड़ तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, 7 मिनट में 3.34 लाख करोड़ की बंपर कमाई

Share market: 20 अक्टूबर को दिवाली पर शेयर बाजार में खूब पैसा बरसा है. सेंसेक्स रिकॉर्ड तेजी के साथ  कारोबार की शुरुआत की. वैश्विक चुनौतियों की वजह से लंबे वक्त से गिरावट का सामना कर रहे भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ खुले हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 20, 2025, 11:23 AM IST
Share Market: 20 अक्टूबर को दिवाली पर शेयर बाजार में खूब पैसा बरसा है. सेंसेक्स रिकॉर्ड तेजी के साथ  कारोबार की शुरुआत की. वैश्विक चुनौतियों की वजह से लंबे वक्त से गिरावट का सामना कर रहे भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ खुले हैं. शेयर बाजार में दमदार रौनक देखने को मिली है.  खबर लिखने तक सेंसेक्स 578 अंकों की तेजी के साथ 84,530.66 पर कारोबार कर रहा है. सबसे ज्यादा तेजी देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है. इस तेजी की बदौलत शेयर बाजार के निवेशकों को 7 मिनट में 3.34 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है. 

शेयर बाजार में दमदार तेजी  

 भारतीय शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ खुला. बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। सुबह 9:26 पर सेंसेक्स 502 अंक या 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,454 और निफ्टी 152 अंक या 0.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,863 पर था. बाजार को ऊपर खींचने का काम बैंकिंग और आईटी शेयर कर रहे हैं. निफ्टी बैंक 0.58 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है. 

इन शेयरों में तेजी 

इसके अलावा सेक्टोरल आधार पर ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, इन्फ्रा, पीएसई, सर्विसेज और हेल्थकेयर गेनर्स थे.  हालांकि, मेटल, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाल निशान में थे. लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हो रहा है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 374 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,277 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 18,221 पर था. 

आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स  

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टीसीएस, भारती एयरटेल, टाइटन, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एलएंडटी और एनटीपीसी गेनर्स थे. आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, एमएंडएम और टेक महिंद्रा टॉप लूजर्स थे. 

बाजार में तेजी की वजह 

बाजार के जानकारों का कहना है कि महंगाई में कमी उम्मीद और कॉरपोरेट आय के उम्मीद के मुताबिक रहने के कारण बाजार में निवेशकों की धारणा मजबूत बनी हुई है और इससे बाजार को तेजी बनाए रखने में मदद मिली है. वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीद से भी बाजार का सेंटीमेंट सकारात्मक बना हुआ है.  विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने लगातार दूसरे दिन अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा और 17 अक्टूबर को 309 करोड़ रुपए मूल्य की इक्विटी खरीदी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी अपना मजबूत सपोर्ट जारी रखते हुए उसी दिन 1,526 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की इक्विटी खरीदी. आईएएनएस

