GST में बम बम हुआ शेयर बाजार, खुलते ही कर दिया मालामाल, रॉकेट बने सेंसेक्स और निफ्टी

Share Market: कल बाजार बंद होने के बाद जीएसटी रिफॉर्म की खबरें आई, जिसका असर आज बाजार पर देखने को मिल रहा है. जीएसटी स्लैब में कटौती से लोगों को राहत मिली है तो नहीं शेयर बाजार इससेस गदगद है. सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी तेजी के साथ खुले हैं. बाजार की धमाकेदार ओपनिंग हुई है. सेंसेक्स 554.96 अंकों की तेजी के साथ खुला हैं. निफ्टी 50 152 अंकों की बढ़त के साथ 248670.50 अंकों पर खुला है. निफ्टी बैंक में 187 अंकों की तेजी आई और यह 54220 पर खुला है. जीएसटी रिफॉर्म में बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट है.

Add Zee News as a Preferred Source