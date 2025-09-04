GST में बम बम हुआ शेयर बाजार, खुलते ही कर दिया मालामाल, रॉकेट बने सेंसेक्स और निफ्टी
Advertisement
trendingNow12908133
Hindi Newsबिजनेस

GST में बम बम हुआ शेयर बाजार, खुलते ही कर दिया मालामाल, रॉकेट बने सेंसेक्स और निफ्टी

 कल बाजार बंद होने के बाद जीएसटी रिफॉर्म की खबरें आई, जिसका असर आज बाजार पर देखने को मिल रहा है. जीएसटी स्लैब में कटौती से लोगों को राहत मिली है तो नहीं शेयर बाजार इससेस गदगद है. सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी तेजी के साथ खुले हैं.  बाजार की धमाकेदार ओपनिंग हुई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 04, 2025, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST में बम बम हुआ शेयर बाजार, खुलते ही कर दिया मालामाल, रॉकेट बने सेंसेक्स और निफ्टी

Share Market: कल बाजार बंद होने के बाद जीएसटी रिफॉर्म की खबरें आई, जिसका असर आज बाजार पर देखने को मिल रहा है. जीएसटी स्लैब में कटौती से लोगों को राहत मिली है तो नहीं शेयर बाजार इससेस गदगद है. सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी तेजी के साथ खुले हैं.  बाजार की धमाकेदार ओपनिंग हुई है. सेंसेक्स 554.96 अंकों की तेजी के साथ खुला हैं. निफ्टी 50 152 अंकों की बढ़त के साथ  248670.50 अंकों पर खुला है. निफ्टी बैंक में 187 अंकों की तेजी आई और यह 54220 पर खुला है.  जीएसटी रिफॉर्म में बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;