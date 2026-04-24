Share Market Crash: शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1000 अंक फिसला; निवेशकों के ₹4.74 लाख करोड़ हुए साफ

Share Market Crash : 24 अप्रैल भारतीय शेयर बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है. लगातार तीसरे कारोबारी सेशन में गिरावट जारी रही और बाजार भारी नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुआ है. बीएसई सेंसेक्स करीब 1000 अंक टूटकर 76,664.21 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 275.10 अंक फिसलकर 23,897.95 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स कमजोरी के साथ बंद हुए. सबसे ज्यादा दबाव IT सेक्टर पर दिखा, जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 5 फीसदी लुढ़क गया.

फार्मा इंडेक्स लगभग 2 फीसदी टूटा

इसके अलावा फार्मा इंडेक्स लगभग 2 फीसदी टूटा, जबकि हेल्थकेयर और रियल्टी इंडेक्स में 1 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. इस तेज बिकवाली का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी पड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : युद्ध में लगी लॉटरी से हर दिन 7200 करोड़ की कमाई, फिर पुतिन क्यों बेच रहे हैं सोना?

निवेशकों के करीब ₹4.74 लाख करोड़ डूब गए

बाजार बंद होने तक निवेशकों के करीब ₹4.74 लाख करोड़ डूब गए निवेशकों के करीब ₹4.74 लाख करोड़ डूब गए. गुरुवार, 23 अप्रैल को BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप ₹4,66,39,864.88 करोड़ था, जो शुक्रवार को घटकर ₹4,61,65,759.53 करोड़ रह गया. यानी एक दिन में ₹4,74,105.35 करोड़ की कमी दर्ज हुई.

कारोबार की शुरुआत भी कमजोर रही. सेंसेक्स 77,483.80 पर खुला और दिन के दौरान 1,260.13 अंक तक टूटकर 76,403.87 के निचले स्तर तक पहुंच गया. वहीं, निफ्टी 24,100.55 पर खुला और कारोबार के दौरान करीब 359.4 अंक गिरकर 23,813.65 के लो तक फिसल गया.

शुक्रवार स्टॉक मार्केट अपडेट

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में व्यापक स्तर पर नेगेटिव माहौल देखने को मिला, जहां गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से काफी ज्यादा रही. NSE के आंकड़ों के मुताबिक, सेशन के दौरान कुल 3,396 शेयरों में कारोबार हुआ. इनमें से 2,429 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 863 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए और 104 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ.