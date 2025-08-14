 Share Market Holiday: शेयर बाजार में लंबी छुट्टी, अब सीधे तीन दिन बाद मिलेगा पैसा लगाने का मौका
Share Market:  शेयर बाजार में लंबी छुट्टी होने वाली है. 14 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद अब सीधे तीन दिन बाद निवेशकों को पैसा लगाने का मौका मिलेगा.  शुक्रवार, 15 अगस्त को शेयर बाजार बंद रहने वाला है. जिसके बाद  शनिवार, रविवार की छुट्टी होगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 14, 2025, 02:44 PM IST
Share Market Holiday: शेयर बाजार में लंबी छुट्टी होने वाली है. 14 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद अब सीधे तीन दिन बाद निवेशकों को पैसा लगाने का मौका मिलेगा.  शुक्रवार, 15 अगस्त को शेयर बाजार बंद रहने वाला है. जिसके बाद  शनिवार, रविवार की छुट्टी होगी. यानी बाजार में पैसा लगाने के लिए आपको अब सीधे सोमवार को मौका मिलेगा.  

15 अगस्त को शेयर बाजार बंद  

15 अगस्त को शेयर मार्केट बंद रहने वाला है. शेयर बाजार में कल कोई खरीद-बिक्री नहीं होगी.  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से बंद रहेंगे.  इसके बाद शनिवार, रविवार के चलते बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी और बाजार सीधे सोमवार 18 अगस्त को खुलेगा. 15 अगस्त के बाद शेयर बाजार में फिर 27 अगस्त 2025 की छुट्टी रहेगी.  15 अगस्त से सिर्फ ₹15 में टोल प्लाजा पार, शुरू हो रहा है सालभर चलने वाला एनुअल फास्टैग, कहां से खरीदे, कैसे करेगा काम ? सारे जवाब यहां

14 अगस्त को बाजार का हाल 

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को सपाट खुला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स  91 अंकों की तेजी के साथ  80,631.13 अंक पर चढ़ गया.  निफ्टी 50 इंडेक्स 21 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,638 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी में, इंफोसिस 1.29 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा, जिसके बाद एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, अदानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स का स्थान रहा.  वहीं टॉप लूजर्स में टाटा स्टील में 1.22 प्रतिशत की गिरावट आई, उसके बाद ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंडाल्को का स्थान रहा.  ट्रंप के व्यापार रुख और वैश्विक जोखिमों को लेकर अनिश्चितताओं के बावजूद, टैरिफ अपडेट के आधार पर मामूली गिरावट के साथ भारत की विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता वित्त वर्ष 26 के लिए अनुकूल बनी हुई है.   

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

