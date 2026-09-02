/Share Market: कच्चे तेल के उबाल में बहा भारत का शेयर बाजार, सेंसेक्स 700 अंक फिसला, 5 सेकेंड में ₹5 लाख करोड़ डूबे

Share Market: जिसका डर था, वही हुआ है. बुधवार, 2 सितंबर को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट लौटी है. बाजार खुलने के साथ ही 700 अंक तक फिसल गया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही खुलने के साथ गिरे. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 1-1 फीसदी से अधिक टूटे. सेंसेक्स 706 अंक गिरकर 76,238 पर और निफ्टी 50 में 200 अंक की गिरावट देखने को मिली और यह 23,800 के स्तर से नीचे चला गया.
खुलते ही बाजार से 5 लाख करोड़ गायब
बाजार की इस बड़ी गिरावट ने शुरुआती घंटों में ही निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपये खाक कर दिए. 01 सितंबर को BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4,89,41,989.64 करोड़ था, जो 02 सितंबर को मार्केट खुलते ही 4,83,81,902.24 करोड़ पर पहुंच गया. यानी खुलते ही बाजार से 5,60,087.4 करोड़ गायब हो गए.
सेंसेक्स पर सिर्फ SunPharma का शेयर ग्रीन
सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 शेयर में से सिर्फ एक शेयर हरे निशान पर है. बाकी सभी 29 शेयर में गिरावट देखने को मिली है. बुधवार को सिर्फ सन फार्मा के स्टॉक ग्रीन हैं. ये तेजी अमेरिका के साथ उनकी डील का असर है. आज सबसे बड़ी गिरावट इंडिगो, इंफोसिस और एमएंडएम में है. इंफोसिस के शेयरों में 3% का फॉल, TCS, HCLTech, IndiGo और M&M के शेयर्स 2-2% तक गिर चुके हैं. HDFC बैंक, NTPC, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, के शेयरों में 1 % की गिरावट आ चुकी है.
बाजार में क्यों आई गिरावट
कच्चे तेल की कीमतों में फिर से लौटी तेजी ने बाजार में तेल उछाल ला दिया है. तेल के दाम बढ़ने से अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी के साथ-साथ फिर से युद्ध बढ़ने के खतरे ने अमेरिकी बाजार में भारी तबाही मचा दी है. वैश्विक उथल-पुथल के बीच ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में तेजी जारी रही. बॉन्ड यील्ड में तेजी का सीधा मतलब है उधार लेने की लागत कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.तेल के दाम की वजह से महंगाई पहले से बढ़ी है और अब बढ़ते सरकारी कर्ज को लेकर निवेशकों की चिंताएं बढ़ गईं.जिसकी वजह से बाजार में अस्थिरता है.
ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी है, S&P 500 में 0.7% और नैस्डैक कम्पोजिट में 1% की गिरावट आई. एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई है. साउथ कोरिया का कोस्पी 4%, जापान का निक्केई 3% , ताइवान वेटेड, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कम्पोजिट सब करीब 1% गिर चुका है.