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Share Market: कच्चे तेल के उबाल में बहा भारत का शेयर बाजार, सेंसेक्स 700 अंक फिसला, 5 सेकेंड में ₹5 लाख करोड़ डूबे

Share Market 2 September: वैश्विक बाजार और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेज उछाल का असर आज शेयर बाजार पर दिखा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनोें बड़ी गिरावट के साथ खुले हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 02, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:43 AM IST
Share Market: कच्चे तेल के उबाल में बहा भारत का शेयर बाजार, सेंसेक्स 700 अंक फिसला, 5 सेकेंड में ₹5 लाख करोड़ डूबे

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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