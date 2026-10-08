Share Market: RBI के फैसले से सहमा बाजार, सेंसेक्स 400 अंक धड़ाम, paytm ने 10% लगाया गोता

Share Market: शेयर बाजार की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार, 8 अक्टूबर को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले हैं. सेंसेक्स -405.81 -0.56% की गिरावट के साथ 72,232.89 पर ट्रेड कर रहा है.
शुरुआती घंटे BSE सेंसेक्स 403.09 अंक यानी 0.55% टूटकर 72,235.61 पर आ गया. निफ्टी 145.35 अंक गिरकर 22,457.70 पर कारोबार कर रहा है. मेटल शेयरों पर भारी दबाव दिखा है, Nifty Metal Index 2% से ज्यादा गिर गए. Nifty IT Index में बढ़त देखने को मिली है.
क्यों फिसला पेटीएम का शेयर
Paytm के शेयर 10% से ज्यादा टूटकर एक्सीडेंट ऑफ द डे शेयर बन गया. वहीं, डॉमिनोज़ का कारोबार चलाने वाली जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर करीब 4.90 फीसदी गिरा. BSE पर पेटीएम के शेयर 10 फीसदी गिरकर 1560.60 रुपये पर पहुंच गए. रिजर्व बैंक के पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन और MDR चार्ज पर देरी को लेकर आ रही खबरों ने पेटीएम के शेयरों को तोड़ दिया है.
दरअसल खबरें आ रही है कि सरकार UPI पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के फैसले को 15 अक्तूबर से बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 कर सकती है. इस फैसले से फिनटेक कंपनियों के शेयर को तोड़ दिया. बाजार में हावी बिकवाली के चलते ITC, Bajaj, अडानी पोर्ट्स के शेयर में भी गिरावट रही.
RBI के फैसले से बाजार में चिंता
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढो़तरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया, साथ ही आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि ब्याज दर में तुरंत कटौती की उम्मीद कम है. आरबीआई ने पॉलिसी स्टैंट को न्यूट्रल से बदलकर कैलीब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है. जिसने बाजार की चिंता बढ़ा दी है. ब्याज दर बढ़ने से आने वाले समय में लोगों की बाइंग कॉस्टिंग बढ़ सकती है, जिसका असर कंपनियों की अर्निंग, उसके निवेश पर पड़ेगा.
इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेत, रुपये की कमजोरी ने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया है. भारतीय रुपया कमजोर होकर रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है. कमजोर रुपया कंपनियों के कारोबार पर असर डालती है, क्योंकि उनकी लागत प्रभावित होती है.