Sun Pharma Share Price: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया तो दुनियाभर में क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है. इसका असर यह हुआ कि भारतीय शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों के 41 लाख करोड़ रुपये खाक हो गए.
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Stock Market Update: वेस्ट एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग को आज पूरा एक महीना हो गया है. ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और सशर्त सीजफायर की बात कही है. पिछले एक महीने से चल रही इस जंग से दुनियाभर की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट का 'गेट' बंद कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है. क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई चेन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. क्रूड का दाम 122 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. युद्ध बीच चल रही इस उठा-पटक का सबसे ज्यादा असर शेयर बाजार के निवेशकों पर पड़ रहा है. एक महीने के दौरान निवेशकों के 41 लाख करोड़ रुपये खाक हो गए हैं.
पिछले एक महीने के दौरान भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त गिरावट के दौर से गुजर रहा है. निवेशकों की संपत्ति में भारी नुकसान हुआ है और दलाल स्ट्रीट पर घबराहट का माहौल है. इस दौरान बाजार में बिकवाली हावी है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 1690 अंक टूटकर 73,583 अंक पर बंद हुआ. भयंकर गिरावट के इस दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी करीब 5 प्रतिशत गिर गया है.
सरकार की तरफ से पेट्रो प्रोडक्टस के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स लगाने, रुपये के डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले लेवल पर पहुंचने, बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से बाजार नीचे आया है. शेयर बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि वेस्ट एशिया की जंग ने इस सभी परेशानियों को बढ़ावा दिया है.
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में हुई बिकवाली से 9 लाख करोड़ रुपये खाक हो गए. बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 422 करोड़ रुपये रह गया है. फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट (FPI) के बीच बिकवाली का दौर जारी है और एक दिन में 4367 करोड़ रुपये की बिकवाली की. जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक सेंसेक्स 7700 अंक टूट चुका है. इस एक महीने के दौरान निवेशकों की संपत्ति करीब 41.4 लाख करोड़ रुपये कम हो गई है. विदेशी निवेशकों ने ही इस दौरान भारतीय बाजार से 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निकाल लिये हैं.
जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के विनोद नायर के अनुसार शेयर बाजार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है. बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स, यूरोपियन मार्केट में गिरावट और एशियाई बाजार के मिले-जुले रुख से निवेशक सर्तक हैं. जियो-पॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई शॉक के कारण कमाई का अनुमान घटने की आशंका से बाजार का सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है. जंग के कारण लगातार बढ़ रहे तेल के दाम का असर भारतीय बाजार पर भी है. रुपये की कमजोरी और विदेशी फंड की निकासी ने हालात को ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है.
युद्ध के पिछले एक महीने के दौरान टेक महिंद्रा का शेयर 2 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया है. 27 फरवरी को शेयर का दाम 1357 रुपये पर था, जो शुक्रवार को 1391 रुपये पर बंद हुआ. इसी तरह सन फॉर्म का शेयर 1.7 प्रतिशत चढ़ गया है. 27 फरवरी को 1738 रुपये पर बंद होने वाला शेयर 27 मार्च को 1796 रुपये पर बंद हुआ.
बाजार में चल रही गिरावट के बीच दो शेयर सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं. इनमें पहला शेयर मारुति सुजुकी का है, जो कि 14869 (27 फरवरी) रुपये से टूटकर 12388 रुपये (27 मार्च) पर बंद हुआ. इसी तरह बजाज फाइनेंस का शेयर 997 रुपये (27 फरवरी) से गिरकर 844 रुपये (27 मार्च) पर आ गया.