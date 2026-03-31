Share Market 51 Lakh Crore Loss: जब से ईरान और इजरायल की जंग शुरू हुई है तब से शेयर बाजार उठने का नाम नहीं ले रहा. आलम यह है कि बीएसई सेंसेक्स टूटकर 72000 के नीचे चला गया. कुल मिलाकर सेंसेक्स में 10000 अंक की गिरावट है.
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Iran Israel War Impact: इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 32वां दिन है. एक दिन लगता है कि बस युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा...लेकिन अगले ही दिन बयानों से यह लगता है कि अभी युद्ध विराम का मूड नहीं है. यही कारण है कि युद्ध दिन पर दिन लंबा खिंच रहा है. इसका असर शेयर बाजार में गिरावट के रूप में देखा जा रहा है. एक महीने पहले शुरू हुई जंग को लेकर किसी ने यह नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा. लेकिन समय के साथ यह युद्ध और भीषण रूप ले रहा है. जंग के चलते दुनियाभर में क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है.
एलपीजी और पेट्रोल लेने के लिए लोग लंबी-लंबी लाइन लगा रहे हैं. सरकार की तरफ से बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है कि देश में किसी तरह का तेल या गैस का संकट नहीं है और पैनिक बाइंग से बचें. इस बीच क्रूड ऑयल की कीमत में भारी उछाल देखा जा रहा है. ब्रेंट क्रूड 119 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान दुनियाभर के शेयर बाजारों को हुआ है. भारतीय शेयर बाजार पर भी इसकी तगड़ी मार पड़ी है.
पिछले एक महीने यानी मार्च महीने के दौरान युद्ध की वजह से बीएसई का मार्केट कैप 51 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कम हो गया. हर दिन का हिसाब लगाए तो निवेशकों को रोजाना 1.7 लाख करोड़ का घाटा हुआ है. इस भारी-भरकम नुकसान से निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है. युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सेंसेक्स 12 फीसदी से ज्यादा (करीब 10,000 अंक) टूट चुका है. निफ्टी लुढ़कर 22,500 से नीचे पहुंच गया, जो कि बेहद चिंता का विषय है.
गिरावट के चलते BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप फरवरी के 463 लाख करोड़ से घटकर 412 लाख करोड़ रुपये रह गया है. यानी महज एक महीने में 51 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. ये गिरावट कब रुकेगी, किसी को कुछ पता नहीं है. युद्ध की वजह से ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमत में तेज उछाल आया है. इससे भारत जैसे बड़े आयातक देश पर दबाव बढ़ा है. तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ती है और मुनाफा घटता है, इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है.
निवेशकों में पैनिक माहौल बन गया है. क्योंकि विदेशी निवेशक (FII) भारतीय बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, जिससे बिकवाली और तेज हो गई. साथ ही रुपये में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, सोमवार को 95.20 रुपये प्रति डॉलर का स्तर भी टूट गया. रुपये में लगातार आ गिरावट से निवेशक भी हैरान हैं.
बाजार में गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई. बैंकिंग, ऑटो और कंज्यूमर सेक्टर जैसे प्रमुख सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इतिहास बताता है कि ऐसे वैश्विक संकटों के दौरान बाजार में गिरावट आती है, लेकिन समय के साथ रिकवरी भी होती है. इसलिए समझदारी इसी में है कि निवेशक धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में गलत फैसले न लें.