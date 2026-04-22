Share Market Crash: सीजफायर के बाद भी नहीं थमा बाजार का डर, सेंसेक्स 757 अंक गिरा, HCL में बड़ी गिरावट

Share Market Crash: घरेलू शेयर बाजार बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ. वेस्ट एशिया में सीजफायर की खबर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 22 अप्रैल की डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद निवेशकों की चिंता कम नहीं हुई. कमजोर रुपये, ऊंचे कच्चे तेल के दाम और वैश्विक अनिश्चितता के चलते बाजार दबाव में रहा है. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 756.84 अंक यानी 0.95 फीसदी गिरकर 78,516.49 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 198.50 अंक यानी 0.81 फीसदी टूटकर 24,378.10 पर बंद हुआ. निफ्टी 50, 24,400 के नीचे फिसल गया है.

IT शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट

बाजार में सबसे ज्यादा दबाव IT सेक्टर पर देखने को मिला. निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.89 फीसदी टूट गया. HCL टेक और इंफोसिस सबसे बड़े नुकसान वाले शेयर रहे. HCL टेक में करीब 11 फीसदी की तेज गिरावट दर्ज की गई.

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कौन रहे फायदे में?

निफ्टी 50 में टाटा कंज्यूमर और HUL टॉप गेनर रहे. FMCG सेक्टर लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ और 0.7 फीसदी चढ़ा. Emami और टाटा कंज्यूमर में अच्छी खरीदारी दिखी.

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सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

निफ्टी बैंक 0.4 फीसदी गिरकर 57,000 के करीब बंद हुआ.

निफ्टी मिडकैप लगभग सपाट बंद हुआ.

निफ्टी स्मॉलकैप लगातार दूसरे दिन 1 फीसदी से ज्यादा चढ़ा.

इंडिया VIX 4 फीसदी बढ़कर 18.26 पर पहुंच गया, जिससे बाजार में डर का माहौल दिखा.

निफ्टी एनर्जी 1.42 फीसदी चढ़ा और लगातार 12वें दिन बढ़त दर्ज की.

निफ्टी रियल्टी 0.58 फीसदी चढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और अनंत राज में तेजी रही.

निफ्टी मेटल 0.44 फीसदी मजबूत हुआ.

निवेशकों की चिंता क्यों बढ़ी?

विशेषज्ञों के मुताबिक, रुपये में कमजोरी, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है. यही वजह रही कि सीजफायर की खबर भी बाजार को संभाल नहीं सकी.