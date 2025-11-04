महाविनाश का बिगुल बज चुका है, शेयर बाजार में क्रैश की शुरुआत, बर्बाद हो जाएंगे लाखों-करोड़ों...रिच डैड पुअर डैड वाले कियोसाकी की डरावनी चेतावनी, सोन-चांदी पर भी बोले

Robert Kiyosaki Alert: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है. निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता हैं. लाखों लोग बर्बाद हो सकते हैं. शेयर बाजार में बर्बादी की भविष्यवाणी जाने-माने निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखर रॉबर्ट कियोसाकी ने किया है. इससे पहले सोने-चांदी की कीमत को लेकर भविष्यवाणी करने वाले कियोसाकी ने अब बाजार को लेकर डारवनी चेतावनी ही है.रॉबर्ट कियोाकी ने चेतावनी देते हुए कहा कि शेयर बाजार एक बड़े क्रैश की ओ बढ़ रहा है. इस क्रैश में लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे.

बड़े क्रैश की चेतावनी

रॉबर्ट कियोसाकी ने ट्वीट कर लिखा कि बाजार में बड़े गिरावट की शुरुआत हो चुकी है. लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। खुद को सुरक्षित रखें.उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिकी बाजार से लाखों डॉलर गायब हो सकते हैं. वॉल स्ट्रीट में निवेशक करने वाले लाखों निवेशकों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा. उन्होंने अलर्ट किया है कि बाजार आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है. भले ही उन्होंने चेतावनी अमेरिकी बाजार को लेकर दी है, लेकिन चिंता दुनियाभर की बढ़ा दी है.

भारत के लिए क्यों बढ़ी चिंता

रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी अमेरिकी बाजार के लिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां देश पर भारी पर रही है. टैरिफ से लेकर दर्जनों देशों के साथ ट्रेड वॉर ने अमेरिका में महंगाई बढ़ा दिया है, लोगों की सेविंग प्रभावित हो रही है. कर्ज और मंदी के मुहाने पर खड़े अमेरिका का स्टॉक मार्केट भी खतरे के निशान पर पहुंच गगया है. रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी इसी ओर इशारा करती है. अब सवाल ये कि य़े चेतावनी तो अमेरिका के लिए हैं, फिर भारत को घबराने की जरूरत क्यों है ? बता दें कि भले ही ये वॉर्निंग अमेरिकी बाजार पर केंद्रित है, लेकिन, दुनिया समेत भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रह सकता. चीन और अमेरिका का इलाज मिल गया,₹70000000000 के प्लान से ड्रैगन के दबदबे को चुनौती देगा भारत,बैकफुट पर आएंगे ट्रंप

अगर अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में क्रैश की स्थिति बनती है, मंदी आती है तो उसका असर भारत पर भी होगा.विदेशी संस्‍थागत निवेशक यानी FII सुरक्षा की तलाश में भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा तेजी से निकालना शुरू कर देंगे. ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखे को मिल सकती है. बिकवाली का मतलब बाजार में भारी गिरावट का आना है और निवेशकों के करोड़ों रुपये एक ही दिन में डूब सकते हैं.

फिर कैसे खुद को बचाए निवेशक

कियोसाकी का कहना है कि शेयर,बॉन्ड और फिएट करेंसी यानी रूपया या डॉलर जैसे कागजी करेंगी नकली करेंसी है. ऐसी स्थिति में केवल क्रिप्टोकरेंसी, सोना, चांदी जैसे रियल एसेट्स महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं.उन्होंने सोना-चांदी को असली एसेट्स बताया है. उन्होंने कहा कि सोना-चांदी , बिटक्वाइन ही निवेशकों का सहारा बनेगा. लोगों को सोने-चांदी जैसे एसेट्स् में निवेशक बढ़ाने की सलाह दी है.