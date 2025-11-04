Advertisement
trendingNow12987379
Hindi Newsबिजनेस

महाविनाश का बिगुल बज चुका है, शेयर बाजार में क्रैश की शुरुआत, बर्बाद हो जाएंगे लाखों-करोड़ों...रिच डैड पुअर डैड वाले कियोसाकी की डरावनी चेतावनी, सोन-चांदी पर भी बोले

Share Market Crash: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है. निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता हैं. लाखों लोग बर्बाद हो सकते हैं. शेयर बाजार में बर्बादी की भविष्यवाणी जाने-माने निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखर रॉबर्ट कियोसाकी ने किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 04, 2025, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाविनाश का बिगुल बज चुका है, शेयर बाजार में क्रैश की शुरुआत, बर्बाद हो जाएंगे लाखों-करोड़ों...रिच डैड पुअर डैड वाले कियोसाकी की डरावनी चेतावनी, सोन-चांदी पर भी बोले

Robert Kiyosaki Alert: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आने वाली है. निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता हैं. लाखों लोग बर्बाद हो सकते हैं. शेयर बाजार में बर्बादी की भविष्यवाणी जाने-माने निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखर रॉबर्ट कियोसाकी ने किया है. इससे पहले सोने-चांदी की कीमत को लेकर भविष्यवाणी करने वाले कियोसाकी ने अब बाजार को लेकर डारवनी चेतावनी ही है.रॉबर्ट कियोाकी ने चेतावनी देते हुए कहा कि शेयर बाजार एक बड़े क्रैश की ओ बढ़ रहा है. इस क्रैश में लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे.  

बड़े क्रैश की चेतावनी  
रॉबर्ट कियोसाकी ने ट्वीट कर लिखा कि बाजार में बड़े गिरावट की शुरुआत हो चुकी है. लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। खुद को सुरक्षित रखें.उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिकी बाजार से लाखों डॉलर गायब हो सकते हैं. वॉल स्ट्रीट में निवेशक करने वाले  लाखों निवेशकों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा. उन्होंने अलर्ट किया है कि बाजार आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है. भले ही उन्होंने चेतावनी अमेरिकी बाजार को लेकर दी है, लेकिन चिंता दुनियाभर की बढ़ा दी है. 

भारत के लिए क्यों बढ़ी चिंता 

Add Zee News as a Preferred Source

रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी अमेरिकी बाजार के लिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां देश पर भारी पर रही है. टैरिफ से लेकर दर्जनों देशों के साथ ट्रेड वॉर ने अमेरिका में महंगाई बढ़ा दिया है, लोगों की सेविंग प्रभावित हो रही है. कर्ज और मंदी के मुहाने पर खड़े अमेरिका का स्टॉक मार्केट भी खतरे के निशान पर पहुंच गगया है. रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी इसी ओर इशारा करती है. अब सवाल ये कि य़े चेतावनी तो अमेरिका के लिए हैं, फिर भारत को घबराने की जरूरत क्यों है ? बता दें कि भले ही ये वॉर्निंग अमेरिकी बाजार पर केंद्रित है, लेकिन, दुनिया समेत भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रह सकता. चीन और अमेरिका का इलाज मिल गया,₹70000000000 के प्लान से ड्रैगन के दबदबे को चुनौती देगा भारत,बैकफुट पर आएंगे ट्रंप

 

अगर अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में क्रैश की स्थिति बनती है, मंदी आती है तो उसका असर भारत पर भी होगा.विदेशी संस्‍थागत निवेशक यानी FII  सुरक्षा की तलाश में भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा तेजी से निकालना शुरू कर देंगे. ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखे को मिल सकती है. बिकवाली का मतलब बाजार में भारी गिरावट का आना है और निवेशकों के करोड़ों रुपये एक ही दिन में डूब सकते हैं.  

फिर कैसे खुद को बचाए निवेशक  

कियोसाकी का कहना है कि शेयर,बॉन्ड और फिएट करेंसी यानी रूपया या डॉलर जैसे कागजी करेंगी नकली करेंसी है. ऐसी स्थिति में केवल क्रिप्टोकरेंसी, सोना, चांदी जैसे रियल एसेट्स महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं.उन्होंने सोना-चांदी को असली एसेट्स बताया है. उन्होंने कहा कि सोना-चांदी , बिटक्वाइन ही निवेशकों का सहारा बनेगा.  लोगों को सोने-चांदी जैसे एसेट्स् में निवेशक बढ़ाने की सलाह दी है. 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के चलते क्या भारत बदलेगा अटैक पॉलिसी? चीन की चाल पता चली
india pakistan news
पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के चलते क्या भारत बदलेगा अटैक पॉलिसी? चीन की चाल पता चली
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात