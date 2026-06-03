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Hindi NewsबिजनेसShare Market: पहले 1150 अंक टूटा... फ‍िर संभला सेंसेक्‍स, बाजार के आज धड़ाम होने के 5 बड़े कारण

Share Market: पहले 1150 अंक टूटा... फ‍िर संभला सेंसेक्‍स, बाजार के आज धड़ाम होने के 5 बड़े कारण

Sensex & Nifty: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार सुबह से ही ब‍िकवाली का दौर हावी रहा. इंट्रा डे के दौरान 1150 अंक तक ग‍िरने वाले सेंसेक्‍स में र‍िकवरी देखी गई. आइए जानते हैं शेयर बाजार में ग‍िरावट आने के 5 बड़े कारण-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:06 PM IST
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Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार (3 जून) जून का द‍िन अमंगलकारी साब‍ित हुआ. ग्‍लोबल लेवल पर बढ़ती ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और क्रूड ऑयल की कीमत में आई तेजी के चलते आज सुबह से ही दलाल स्ट्रीट पर चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. बाजार खुलते ही निवेशकों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया, इससे सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में ही ढह गए. सुबह के शुरुआती एक घंटे के ट्रेड के दौरान निवेशकों के अरबों रुपये स्वाहा हो गए. इस गिरावट से बाजार के जानकार और न‍िवेशक दोनों ही हैरान हैं.

शेयर बाजार की शुरुआत बुधवार सुबह से ही बेहद निराशाजनक रही. निफ्टी 50 इंडेक्‍स भारी गिरावट के साथ 23,415 अंक पर खुला और यह ग‍िरकर 23,151 अंक के न‍िचले स्‍तर तक चला गया. इस तरह निफ्टी ने शुरुआती एक घंटे के अंदर ही 300 से ज्‍यादा अंक की बड़ी गिरावट दर्ज की. दूसरी तरफ, सेंसेक्स भी ग‍िरकर 74,507 अंक पर खुला और बिकवाली के चलते फिसलकर 73,492 अंक के लेवल पर चला गया. द‍िन के कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स करीब 1150 अंक ग‍िर गया. हालांक‍ि बाद में बाजार में र‍िकवरी देखी गई. आइए जानते हैं शेयर बाजार ग‍िरने के 5 कारण-

अमेरिका-ईरान जंग में आया नया मोड़

शेयर बाजार में आई बड़ी ग‍िरावट का कारण अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दोबारा भड़कना है. म‍िड‍िल ईस्‍ट में दोनों देशों के बीच की शांति वार्ता बेनतीज रहने के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया. अमेरिकी सेना ने दावा किया है क‍ि बहरीन, कुवैत और अन्‍य ठिकानों पर क‍िये गए ईरानी म‍िसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया है. वाश‍िंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक रास्ते बंद होने से हालात बिगड़े हैं. बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिका-ईरान जंग में नए स‍िरे से पैदा हुए तनाव ने ग्‍लोबल लेवल पर अन‍िश्‍च‍ितता बढ़ा दी है.

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क्रूड ऑयल के दाम और महंगाई का डर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमत पर पड़ा है. बुधवार को क्रूड के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखने को म‍िली. भारत अपनी तेल की जरूरत का करीब 85 फीसदी हिस्सा आयात करता है. ऐसे में क्रूड ऑयल का महंगा होना इंड‍ियन इकोनॉमी के लि‍ए बड़ा झटका माना जा रहा है. तेल की कीमत बढ़ने से देश का इम्‍पोर्ट बिल बढ़ेगा, ज‍िससे भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पर दबाव आएगा. बाजार के जानकारों का मानना है कि इस स्थिति से देश में एक बार फिर महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया है. विदेशी निवेशक (FII) पिछले एक साल से लगातार बिकवाली कर रहे हैं.

आरबीआई MPC मीट‍िंग पर सस्पेंस

महंगाई बढ़ने की आशंका से दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सतर्क हो गए हैं. निवेशकों के बीच डर है क‍ि आने वाले द‍िनों में बाजार में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी का संकट बन सकता है. सबसे अहम बात यह है क‍ि आरबीआई (RBI) की एमपीसी (MPC) की मीट‍िंग 3 जून से शुरू हो गई है. एमपीसी के नतीजों का ऐलान शुक्रवार यानी 5 जून को होना है. ऐसे में निवेशक बेहद सतर्क हैं और किसी भी बड़े दांव से बच रहे हैं. जानकारों का कहना है कि यद‍ि आरबीआई (RBI) ने महंगाई पर लगाम लगाने के ल‍िए ब्याज दर में इजाफा क‍िया तो बाजार से नकदी कम हो जाएगी.

मानसून के कमजोर रहने का अनुमान

शेयर बाजार को मौसम व‍िभाग से भी सपोर्ट म‍िलता द‍िखाई नहीं दे रहा. आईएमडी (IMD) ने आगामी दक्षिण-पश्‍च‍िम मानसून के पूर्वानुमान में कटौती कर दी है. मौसम विभाग ने की तरफ से 'अल नीनो' (El Nino) पैटर्न के उभरने की चेतावनी दी गई है, जो भारतीय कृष‍ि के लि‍ए अच्छा इशारा नहीं है. संशोध‍ित अनुमान के तहत लॉन्‍ग टर्म औसत (LPA) की 92% बारिश के मुकाबले महज 90% बारिश होने की संभावना जताई गई है. भारत का 55% एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर पूरी तरह मानसून पर निर्भर है. कमजोर मानसून के चलते आने वाली त‍िमाही में कंपन‍ियों के नतीजे कमजोर रह सकते हैं.

विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली

विदेशी निवेशकों (FII) द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालना जारी है. विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से रिकॉर्ड 26.8 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं और वे इस पैसे को दूसरे बाजारों में एआई (AI) से जुड़ी कंपन‍ियों के शेयर में लगा रहे हैं. देश में बड़े लेवल पर एआई बेस्‍ड ऑप्‍शन की कमी और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत के कारण विदेशी निवेशक लगातार दूरी बना रहे हैं. लगातार बिकवाली से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 रुपये के करीब पहुंच गया है. स्थिति संभालने के लिए आरबीआई को अपने रिजर्व से डॉलर बेचने पड़े.

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About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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