Share Market: शेयर बाजार को लगी किसकी नजर, लगातार 5वें दिन हुआ क्रैश, डूबे ₹6.63 लाख करोड़, फरवरी के बाद सबसे खराब हालात

Share Market Update: शेयर बाजार में भारी दवाब की स्थिति बनी हुई है. लगातार पांचवें दिन शेयर बाजार क्रैश हो गया है. सेंसेक्स और निफ्टी दवाब में है. हालात ऐसे बन गए हैं कि 14 फरवरी 2025 के बाद ये पहली बार है जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लंबे वक्त से लाल निशान के साथ बने हुए हैं. अब सवाल ये कि शेयर बाजार में इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है.

क्यों गिर रहा है शेयर बाजार

विदेशी निवेशकों की बिकवाली, आईटी-रियल्टी शेयरों में कमजोरी और ग्लोबल अनिश्चितताओं ने भारतीय शेयर बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया है. आज सेंसेक्स 423 अंकों की गिरावट 81,291.82 अंक पर पहुंच गया. ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेत और एफआईआई की बिकवाली ने शेयर बाजार को गिरा दिया है. सबसे खराब हालात आईटी और रियल्टी शेयरों की है, वहीं मेटल और फार्मा सेक्टर भी गिरने से बच नहीं पाए है. इस दवाब के चलते बीते तीन दिनों में निवेशकों ने 6.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक गंवा दिए हैं.

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला, लेकिन खुलने के चंद मिनटों बाद ही फिसलने लगा. सेंसेक्स 61 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,777 और निफ्टी 27 अंक या 0.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,084 पर ओपनिंग करने के बाद गिरता चला गया. निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रिल्यटी और निफ्टी मीडिया लाल निशान पर रहे. बीईएल, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, आईटीसी, इन्फोसिस, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, टेक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप गेनर्स थे, वहीं टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, टाइटन, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक, इटरनल, टीसीएस, पावर ग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे.

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 24 सितंबर को लगातार तीसरे सत्र में अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखा और 2,425 करोड़ रुपए के शेयर बेचे.हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने बिकवाली के दबाव को झेलते हुए उसी दिन 1,211 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. आईएएनएस