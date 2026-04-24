Sensex and Nifty: शेयर बाजार में पिछले दिनों एफआईआई की लिवाली के बाद अब भारी बिकवाली का दौर देखा जा रहा है. तीन दिन में ही सेंसेक्स 2600 अंक से ज्यादा टूट गया और निवेशकों को 9 लाख करोड़ की चपत लग गई.
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Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखने को मिल रही है. निवेशकों की चिंता बढ़ने के साथ ही ग्लोबल तनाव और क्रूड ऑयल की तेजी ने बाजार को हिलाकर रख दिया है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% की गिरावट देखी गई. बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तीन कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 2,600 अंक से ज्यादा टूट गया और निवेशकों के 9 लाख करोड़ से ज्यादा खाक हो गए.
24 अप्रैल को सेंसेक्स इंट्राडे में 100 अंक से ज्यादा गिरकर 76,655 के निचले लेवल पर पहुंच गया. निफ्टी 50 भी 1% टूटकर 23,937 अंक तक गिर गया. बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सेशन के 4,66 लाख करोड़ से घटकर 4,60 लाख करोड़ रुपये रह गया. यानी एक कारोबारी सत्र में ही 6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. तीन सत्र के दौरान सेंसेक्स 3% से ज्यादा और निफ्टी भी करीब 3% गिर गया. 21 अप्रैल से देखें तो मार्केट कैप 469 लाख करोड़ से घटकर 4,60 लाख करोड़ रह गया है. आइए जानते हैं शेयर बाजार गिरने के 5 बड़े कारण-
शेयर मार्केट पर सबसे बड़ा दबाव मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का देखा जा रहा है. सीजफायर पर सहमति बनने के बावजूद भी दोनों देश आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. समझौता को लेकर किसी तरह का साफ संकेत नहीं है. ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने यूएस नेवी को होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाने वाली छोटी ईरानी नावों पर देखते ही 'गोली मारने' के आदेश दिए हैं. इस पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी कहा कि सभी ईरानी बाहरी आक्रमण के खिलाफ एकजुट हैं और आक्रामक को पछतावा होगा.
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पिछले कुछ दिन से क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखी जा रही थी. लेकिन इस हफ्ते कीमत में 18% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी रद्द हो गई. होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद है. क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत से बाजार को लेकर निवेशक अनिश्चित हैं. जानकारों का कहना है कि निवेशक इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही (Q1FY27) में कंपनियों के प्रॉफिट पर असर पड़ेगा. महंगा तेल इकोनॉमी पर बोझ बढ़ाता है और महंगाई भी बढ़ा सकता है.
भारतीय रुपया एक बार फिर डॉलर के मुकाबले 94 के नीचे चला गया है. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में ही रुपया 24 पैसे गिरकर 94.25 पर पहुंच गया. यह लगातार पांचवें दिन की गिरावट है. कमजोर रुपया बाजार के सेंटीमेंट को और खराब कर रहा है क्योंकि इससे इम्पोर्ट महंगा होता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा घटता है.
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अप्रैल के महीने में कुछ दिन तक खरीदारी करने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) फिर से बिकवाली पर फोकस करने लगे हैं. पिछले चार सत्र के दौरान FII ने 8,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे हैं. जानकारों का कहना है कि FII ने पिछले हफ्ते खरीदारी करने के बाद फिर से शेयर बेच रहे हैं. क्रूड ऑयल में तेजी के साथ यह बिकवाली रुपये को 94 के लेवल तक ले गई. FII की बिकवाली जारी रहने से लार्ज कैप कंपनियों के शेयर कमजोर होते हैं.
निफ्टी ने 24,000 प्वाइंट का अपना अहम सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है. लेकिन जानकार आगे भी गिरावट की आशंका देख रहे हैं. कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा कि 24,300 का तत्काल रेजिस्टेंस बनेगा. 24,300 के नीचे सुधार की लहर जारी रह सकती है. नीचे की तरफ निफ्टी 24,000 फिर 23,900 तक जा सकता है. ऊपर की तरफ 24,300 के ऊपर जाने पर 24,450-24,500 तक रिकवरी हो सकती है.
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