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Hindi Newsबिजनेसचार द‍िन में 2800 अंक टूटा सेंसेक्‍स, 11 लाख करोड़ हुए खाक; अब क्‍यों आ रही ग‍िरावट?

चार द‍िन में 2800 अंक टूटा सेंसेक्‍स, 11 लाख करोड़ हुए खाक; अब क्‍यों आ रही ग‍िरावट?

Stock Market: भारतीय शेयर बाजार में प‍िछले चार कारोबारी सत्र से ग‍िरावट का दौर हावी है. सोमवार और मंगलवार के कारोबारी सत्र में ही यह 2200 अंक से ज्‍यादा ग‍िर गया है. आज 900 अंक से ज्‍यादा टूटकर कारोबार कर रहा सेंसेक्‍स कल 1300 अंक से ज्‍यादा ग‍िर गया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 12, 2026, 12:34 PM IST
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Why Sensex and Nifty Crash: भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता बुरे सपने जैसा बीता है. सेंसेक्‍स और निफ्टी में लगातार चार दिन से जारी गिरावट से न‍िवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. महज चार दिन के अंदर ही सेंसेक्स करीब 2,700 अंक टूट गया है, जिससे बीएसई (BSE) पर ल‍िस्‍टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपये घट गया. मंगलवार को सेंसेक्‍स 900 अंक से ज्‍यादा ग‍िरकर 75,108 अंक पर ट्रेड कर रहा है. इसके अलावा न‍िफ्टी सूचकांक 255 अंक टूटकर 23,559 अंक पर आ गया. जबरदस्‍त बिकवाली के कारण निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल से काफी नीचे आ गया है. इससे न‍िवेशकों के लाखों करोड़ रुपये खाक हो गए हैं. आइए जानते हैं शेयर बाजार में ग‍िरावट के बड़े कारण-

वेस्‍ट एशिया में जंग की आहट और महंगा तेल

मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा ट्रिगर म‍िड‍िल ईस्‍ट (Middle East) में बढ़ती ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन है. ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की कोशिशें कमजोर पड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से द‍िये जा रहे आक्रामक बयान ने क्रूड ऑयल की कीमत को 105 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंचा द‍िया है. भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए क्रूड ऑयल महंगा होना महंगाई और व्यापार घाटे को बढ़ाता है. इसका न‍िगेट‍िव असर शेयर बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ रहा है.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली

भारतीय बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का भरोसा डगमगा रहा है. पिछले कुछ सत्र के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में भारी बिकवाली की है. चीन के बाजार में सुधार की उम्मीद और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड (Bond Yield) में इजाफा होने के कारण विदेशी निवेशक अपना पैसा भारतीय बाजार से न‍िकाल रहे हैं. व‍िदेशी न‍िवेशक भारत जैसे महंगे वैल्‍यूएशन वाले बाजार से अपना पैसा न‍िकालकर दूसरे देशों के बाजार में लगा रहे हैं. अप्रैल-मई के दौरान ही अरबों डॉलर की निकासी ने बाजार की हालत खस्‍ता कर दी है.

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डॉलर की मजबूती और रुपये का रिकॉर्ड लेवल

रुपये में आई गिरावट ने भी बाजार को कमजोर क‍िया है. डॉलर के मुकाबले रुपया ग‍िरकर 95.63 रुपये के रिकॉर्ड न‍िचले स्‍तर पर पहुंच गया है. कमजोर रुपये से देश का आयात महंगा होने के साथ इम्‍पोर्ट बि‍ल भी बढ़ जाता है. इससे कंपनियों के प्रॉफ‍िट पर भी असर पड़ता है, जो कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर हैं. निवेशकों को डर है कि रुपये की कमजोरी से भारतीय कंपनियों की कमाई पर बुरा असर पड़ेगा.

कंपनियों के कमजोर नतीजे

फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की चौथी त‍िमाही के नतीजों का सीजन चल रहा है. कई बड़ी कंपनियों का र‍िजल्‍ट उम्मीद के अनुसार नहीं रहा. बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर की द‍िग्‍गज कंपनियों के प्रॉफ‍िट में कमी या स्‍लो ग्रोथ ने मार्केट का मूड खराब कर दिया है. जानकारों का कहना है कि हाई वैल्यूएशन के बावजूद कंपनियों की कमाई में वैसी तेजी नहीं दिख रही है, जैसी उम्मीद की जा रही थी.

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यूएस ब्याज दरों को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल र‍िजर्व (Federal Reserve) की तरफ से ब्याज दर में कटौती को लेकर बनी अन‍िश्‍च‍ितता ने ग्‍लोबल मार्केट को अस्थिर कर दिया है. अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े को लेकर न‍िवेशकों में च‍िंता है. इससे संकेत मिल रहा है क‍ि ब्याज दर लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं. इससे ग्‍लोबल ल‍िक्‍व‍िड‍िटी कम हो रही है. इसका असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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