Share Market: कच्चे तेल में उबाल, बाजार का मूड खराब, सेंसेक्स के गोते में डूबे ₹500000 करोड़

Share Market 11 September: शुक्रवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला. सेंसेक्स ने 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ खुला. चंद मिनटों में सेंसेक्स 700 प्वाइंट से अधिक गिर गया. 11 सितंबर को बाजार की भारी बिकवाली में निवेशकों ने शुरुआती कारोबार में ही करीब 4.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक गंवा दिए हैं.
शेयर बाजार में बिकवाली
शुक्रवार की सुबह सेंसेक्स करीब 700 अंक गिरकर 74,200 पर कारोबार कर रहा है. निफ्टी लगभग 230 अंक टूटकर 23,250 के नीचे कारोबार कर रहा है. बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप फिसलकर 4,97,180 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.
बाजार में गिरावट की बड़ी वजह क्या है ?
पहली वजह: बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी है. ग्लोबस ऑयल मार्केट में क्रूड के रेट 108 डॉलर के पार पहुंच चुके हैं. खाड़ी युद्ध फिर से तेज होने का असर तेज के दामों पर पड़ा है. US बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है,जिसका असर शॉर्ट टर्म में बाज़ार पर पड़ सकता है. तेल की कीमतों में ये तेजी महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा रही है. निवेशकों के बीच डर का माहौल है, जिसकी वजह से वो बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं.
दूसरी वजह: मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से भड़क गया है. ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के यमन के मोखा पोर्ट पर कब्जा कर रेड सी में भी शिपिंग रूट को प्रभावित किया है. होर्मुज के बाद लाल सागर के रास्ते पर तनाव ने बाजार का मूड बिगाड़ा है.
तीसरी वजह:अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की तेजी निवेशकों का आकर्षित कर रही है. अमेरिका की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 5% के करीब पहुंच गया है, जिसके निवेशक अमेरिकी बॉन्ड की ओर खींचे जा रहे हैं.
चौथी वजह: कमजोर ग्लोबल संकेतों का भी आज भारतीय बाजार पर असर दिखा है. अमेरिकी और एशियाई बाजार में कमजोरी दिखी. डाओ जोंस, एसएंडपी 500 और नैस्डैक गिरे है. जापान और दक्षिण कोरिया के मार्केट में भी गिरावट है, जिसका असर भारतीय बाजार पर दिखा है.
पांचवी वजह: भारतीय रुपये में कमजोरी ने भी बाजार पर दबाव को बढ़ाया है. रूपया 95.79 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है. करेंसी पर दबाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर बाजार पर पड़ा है.