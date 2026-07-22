Stock Market Crash: कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में ही भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 403 अंक टूटकर 77,066 के लेवल पर आ गया. कुछ देर बाद सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा गिरकर 77 हजार अंक से नीचे चला गया. सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का यह सिलसिला तीसरे दिन देखा जा रहा है. दूसरी तरफ, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 114 अंक फिसलकर 24,000 अंक के लेवल पर पहुंच गया. बुधवार के कारोबारी सत्र में फॉर्मा सेक्टर के अलावा एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट ने बाजार पर दबाव बनाया.
इसके अलावा इंटरग्लोब एविऐशन, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में भी भारी नुकसान देखा गया. टाइटन, इटरनल, मारुति और एशियन पेंट्स के शेयर में तेजी देखी जा रही है. जानकारों के अनुसार क्रूड ऑयल की ऊंची कीमत और जियो-पॉलिटिकल तनाव ने निवेशकों की रिस्क लेने की क्षमता को कमजोर किया है. ब्रेंट क्रूड 1.15 प्रतिशत चढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प ने दूसरे देशों से इम्पोर्ट की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर धीरे-धीरे 200 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की बात कही है. ट्रंप के इस ऐलान का यह असर हुआ कि शुरुआती कारोबार में ही भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई. इस घोषणा के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और इसके तहत आने वाले सभी शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं. भारतीय फॉर्मा इंडस्ट्री के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है. इसलिए इस फैसले का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड फार्मा कंपनियों के प्रदर्शन पर देखने को मिला.
ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर दिये गए हालिया बयान से भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख फार्मा कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है. निफ्टी फार्मा इंडेक्स में शामिल लुपिन, ग्लैंड फार्मा, अरबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, साई लाइफ साइंसेज और जायडस लाइफसाइंसेज के शेयरों में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई. इनके अलावा पिरामल फार्मा, अल्केम लैब्स, सिप्ला और ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स जैसी कंपनियां आज भी सबसे बड़े नुकसान उठाने वाले शेयरों की लिस्ट में शामिल हैं.
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला अमेरिका में दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है. हालिया अपडेट के अनुसार अमेरिका में आयात की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त से अगले दो साल तक जीरो प्रतिशत टैरिफ लगेगा. हालांकि, दो साल बाद अगस्त 2028 से एक साल के लिए 100 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा. उसके बाद यह शुल्क बढ़कर सीधे 200 प्रतिशत हो जाएगी. ट्रंप ने साफ किया कि इस पॉलिसी का मकसद विदेशी कंपनियों को अमेरिका में ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
इंटरनेशनल मार्केट एनालिस्ट संस्था IQVIA के आंकड़ों के अनुसार भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका के कुल जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में करीब 47 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखती हैं. यही कारण है कि इस फैसले से भारतीय फार्मा सेक्टर की कमाई पर गहरा असर पड़ सकता है. भारतीय कंपनियों के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में ट्रांसफर करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा. अमेरिका में दवाओं का प्रोडक्शन करने की तुलना में भारत में दवा बनाना 30 से 50 प्रतिशत तक सस्ता पड़ता है.