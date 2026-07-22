Stock Market Crash: कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और बैंकिंग शेयरों में ब‍िकवाली के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में ही भारतीय शेयर बाजार में भारी ग‍िरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 403 अंक टूटकर 77,066 के लेवल पर आ गया. कुछ देर बाद सेंसेक्‍स 600 अंक से ज्‍यादा ग‍िरकर 77 हजार अंक से नीचे चला गया. सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में ग‍िरावट का यह स‍िलस‍िला तीसरे द‍िन देखा जा रहा है. दूसरी तरफ, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 114 अंक फिसलकर 24,000 अंक के लेवल पर पहुंच गया. बुधवार के कारोबारी सत्र में फॉर्मा सेक्‍टर के अलावा एक्‍स‍िस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट ने बाजार पर दबाव बनाया.