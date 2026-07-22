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Share Market Crash: ट्रंप का टैरिफ पर ऐलान सुन धड़ाम हुआ सेंसेक्‍स, दवा कंपन‍ियों के शेयर टूटे; बैंक‍िंग शेयर में भी बुरा हाल

Sensex and Nifty: फॉर्मा कंपन‍ियों पर टैर‍िफ लगाने के ऐलान और द‍िग्‍गज बैंकों के शेयर में मुनाफावसूली से बुधवार को शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी गई. सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में यह ग‍िरावट का लगातार तीसरा द‍िन है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 22, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:12 AM IST
Share Market Crash: ट्रंप का टैरिफ पर ऐलान सुन धड़ाम हुआ सेंसेक्‍स, दवा कंपन‍ियों के शेयर टूटे; बैंक‍िंग शेयर में भी बुरा हाल
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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