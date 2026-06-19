Stock Market Crash: शेयर बाजार में प‍िछले 5 द‍िन से चली आ रही तेजी के स‍िलस‍िले पर शुक्रवार को अचानक लगाम लग गई. ग्‍लोबल टेक सर्व‍िस प्रोवाइडर कंपनी एक्सेंचर की तरफ से अपनी रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को घटाए जाने के बाद 19 जून को आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली. ग‍िरावपट की आंधी में आज बीएसई का सेंसेक्स 900 अंक से ज्‍यादा टूट गा. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 200 से ज्‍यादा अंक की गिरावट के साथ 23,950 के लेवल के नीचे पहुंच गया. यह गिरावट इसलिए चौंकाने वाली क्योंकि पिछले पांच ट्रेड‍िंग सेशन के दौरान बाजार में करीब 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी.