Stock Market Crash: शेयर बाजार में पिछले 5 दिन से चली आ रही तेजी के सिलसिले पर शुक्रवार को अचानक लगाम लग गई. ग्लोबल टेक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक्सेंचर की तरफ से अपनी रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को घटाए जाने के बाद 19 जून को आईटी स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली. गिरावपट की आंधी में आज बीएसई का सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा टूट गा. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 200 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ 23,950 के लेवल के नीचे पहुंच गया. यह गिरावट इसलिए चौंकाने वाली क्योंकि पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन के दौरान बाजार में करीब 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी.
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स को सबसे बड़ा झटका लगा. यह इंट्राडे ट्रेड के दौरान 6 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया. बाजार के इस निराशाजनक माहौल के बीच निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा और निफ्टी केमिकल्स जैसे सेक्टर्स हरे निशान के साथ कारोबार करते देखे गए. इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों शेयर 6 से 8 प्रतिशत गिर गए. आइए जानते हैं आज शेयर बाजार में गिरावट के 5 प्रमुख कारण-
वॉल स्ट्रीट पर आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर के शेयर में 11 प्रतिशत की गिरावट आने के बाद भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर 8 प्रतिशत तक क्रैश हो गए. एक्सेंचर ने FY 2026 के लिए अपने सालाना रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 3 से 4 प्रतिशत कर दिया है. पहले कंपनी ने 3 से 5 प्रतिशत ग्रोथ की उम्मीद जताई थी. कंपनी ने चौथी तिमाही में कम रेवेन्यू जेनरेट करने का अनुमान लगाया है. कमजोर आउटलुक ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया. भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है, इसलिए वहां खर्चों में कटौती की आशंका ने घरेलू आईटी सेक्टर में बिकवाली बढ़ा दी.
बाजार के गिरने का दूसरा बड़ा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का रुख बदलना रहा. तीन दिनों तक अच्छी लिवाली करने वाले निवेशकों ने अचानक बाजार से अपने हाथ खींच लिये और 1,025 करोड़ की बिकवाली कर डाली. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिक वीके विजयकुमार का कहना है कि घरेलू निवेशकों (DII) की मजबूत खरीदारी विदेशी फंड के आउटफ्लो को मैनेज करने की क्षमता रखती है. जून के पहले दो हफ्तों में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाल बने हुए थे. इस दौरान उन्होंने बाजार से 62,853 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली थी.
भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट के पीछे इंटरनेशनल मार्केट की कमजोरी का बड़ा हाथ रहा. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय सूचकांकों ने एशियाई मार्केट की नकल की. साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स दोनों ही 2-2 प्रतिशत गिरकर बंद हुए. जापान के निक्केई की शुरुआत भी बेहद सुस्त और गिरावट के साथ हुई. अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट के सूचकांक पिछले सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए. लेकिन डाउ जोंस फ्यूचर्स की गिरावट ने यह साफ संकेत दिया कि अमेरिकी बाजार की शुरुआत कमजोर होने वाली है. इसका सीधा असर भारतीय निवेशकों के सेंटिमेंट पर पड़ा.
जियो-पॉलिटिकल मोर्चे पर अचानक बने तनाव ने भी बाजार के मूड को बिगाड़ा. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को खत्म करने के मकसद से अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच होने वाली अहम शांति वार्ता को शुक्रवार को रद्द कर दिया गया. यह फैसला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से स्विट्जरलैंड के जिनेवा की अपनी यात्रा को टाले जाने के बाद आया है. इस बीच, इजरायल ने भी खुद को अमेरिका-ईरान समझौते से पूरी तरह अलग कर लिया है और लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जारी रखा है. इससे भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई.
तकनीकी चार्ट और मार्केट के आगे के सफर को लेकर एक्सिस डायरेक्ट के रिसर्च हेड राजेश पालविया का मानना है कि जब तक निफ्टी 24,000 के अहम लेवल से ऊपर बना हुआ है, तब तक बाजार का रुझान पॉजिटिव ही रहेगा. उनके अनुसार, 24,000 का लेवल मार्केट के लिए मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा. यदि निफ्टी आने वाले दिनों में 24,400 के लेवल को पार कर जाता है, तो बाजार में नई तेजी देखने को मिल सकती है. दूसरी तरफ यदि बाजार 24,050 के लेवल के नीचे फिसलता है तो मुनाफावसूली का दौर बढ़ सकता है.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से जुड़े किसी भी फैसले से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें.)