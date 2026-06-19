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Stock Market: पांच द‍िन की तेजी के बाद भी फ‍िर क्‍यों गि‍रा शेयर बाजार, इन 5 कारण से खाक हुए 5 लाख करोड़

Sensex and Nifty: शेयर बाजार में पांच द‍िन से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया. कारोबारी सत्र दौरान सेंसेक्‍स 900 अंक और न‍िफ्टी करीब 300 प्‍वाइंट टूटकर 24000 अंक के नीचे आ गया. इस ग‍िरावट से न‍िवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 19, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:01 PM IST
Stock Market: पांच द‍िन की तेजी के बाद भी फ‍िर क्‍यों गि‍रा शेयर बाजार, इन 5 कारण से खाक हुए 5 लाख करोड़
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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