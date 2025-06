खुलते ही शेयर बाजार हुआ क्रैश, 1100 अंकों से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स, क्या है वजह?

Share Market: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है. इजरायल द्वारा ईरान पर किए अटैक से शेयर बाजार में तनाव बढ़ गया. स्थानीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1264 अंकों की गिरावट के साथ 80,427 पर खुला, जबकि निफ्टी 415 अंकों की गिरावट के साथ 24473 अंकों पर पहुंच गया.

बाजार खुलते ही निफ्टी ऑटो, बैंक, एनर्जी, आईटी, रियल्टी, मेटल, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सभी बड़े सेक्टर्स में गिरावट दर्ज की गई है. ये सभी सेक्टोरल इंडेक्स 1% से ज्यादा टूट गए.

तेल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट

इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए एयरस्ट्राइक के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है. कच्चे तेल की कीमत एक झटके में 6 डॉलर बढ़कर 75.36 डॉलर प्रति बैरल हो गई. इसका असर तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के शेयरों में देखने को मिली.

इंडियन ऑयल (IOC), बीपीसीएल (BPCL) और अन्य कंपनियों के शेयर 6% तक टूट गए हैं. दरअसल, निवेशकों को डर है कि इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए एयरस्ट्राइक से तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है. खासकर, स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ जैसे अहम रूट्स पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जहां से दुनियाभर का बड़ा हिस्सा तेल का ट्रांजिट होता है.

कई फ्लाइट हुए डायवर्ट

इजरायल के एयरस्ट्राइक के बाद ईरान ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिया है. इस वजह से कई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है. एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है कि उसने कुछ उड़ानों को डायवर्ट किया है या उन्हें वापस ओरिजन पॉइंट पर लौटा दिया है.

यहां चेक करें लिस्ट

AI130 – London Heathrow-Mumbai – Diverted to Vienna

AI102 – New York-Delhi – Diverted to Sharjah

AI116 – New York-Mumbai – Diverted to Jeddah

AI2018 – London Heathrow-Delhi – Diverted to Mumbai

AI129 – Mumbai-London Heathrow – Returning to Mumbai

AI119 – Mumbai-New York – Returning to Mumbai

AI103 – Delhi-Washington – Returning to Delhi

AI106 – Newark-Delhi – Returning to Delhi

AI188 – Vancouver-Delhi – Diverting to Jeddah

AI101 – Delhi-New York – Diverting to Frankfurt/Milan

AI126 – Chicago-Delhi – Diverting to Jeddah

AI132 – London Heathrow-Bengaluru – Diverted to Sharjah

AI2016 – London Heathrow-Delhi – Diverted to Vienna

AI104 – Washington-Delhi – Diverted to Vienna

AI190 – Toronto-Delhi – Diverted to Frankfurt

AI189 – Delhi-Toronto – Returning to Delhi

एयर इंडिया ने आगे कहा, "फ्लाइट डायवर्ट या रिटर्न होने की वजह से यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. हम स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. जो यात्री चाहें उन्हें टिकट कैंसिल करने पर रिफंड या बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दोबारा बुकिंग (री-शेड्यूलिंग) का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि अपनी फ्लाइट की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट विजिट करते रहें.