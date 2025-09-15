 'विदेशी मेहमानों' ने जितना बेचा, उससे दोगुना घरेलू निवेशकों ने खरीदकर चौंकाया, देख लीजिए आंकड़े
Share Market Latest Update:  शेयर बाजार में उठापटक आम बात है. विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं. मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से पैसा लगाने-निकालने का काम चलता है.  गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखे तो साल 2025 भारतीय शेयर बाजार ने विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड निकासी कर ली.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 15, 2025, 04:51 PM IST
Share Market: शेयर बाजार में उठापटक आम बात है. विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं. मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से पैसा लगाने-निकालने का काम चलता है.  गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखे तो साल 2025 भारतीय शेयर बाजार ने विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड निकासी कर ली. रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 से लेकर अब तक विदेशी निवेशकों ने करीब 28 अरब की बिकवाली कर ली है. विदेशी निवेशकों के इस कदम से बाजार पर दवाब बढ़ा है. 

 घरेलू निवेशकों ने लगाया जोर  

जहां विदेशी निवेशकों ने जहां निकासी कर बाजार को कमजोर किया तो वहीं घरेलू निवेशकों ने बाजार में पैसा झोंककर इस दवाब को कम करने की कोशिश की. विदेशी निवेशकों की निकासी से दोगुना पैसा बाजार में लगा दिया. घरेलू निवेशकों का दबदबा शेयर बाजार में लगातार बना हुआ है. अगस्त में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने कुल 94,829 करोड़ रुपए (10.8 अरब डॉलर) का निवेश किया है. यह बीते 10 महीनों में सबसे बड़ा निवेश है. साथ ही, लगातार 25वां महीना है, जब डीआईआई की ओर से निवेश सकारात्मक रहा है. यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई.  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की 'मार्केट प्लस' रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अगस्त में 4 अरब डॉलर की बिकवाली की है, जो कि बीते सात महीनों में सबसे अधिक है. एफपीआई की ओर से भारतीय बाजार में बिकवाली की वजह अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने को माना जा रहा है. 

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि राजकोषीय घाटा समेकित हो रहा है और मासिक जीएसटी संग्रह मजबूत बना हुआ है. पूंजीगत व्यय भी बढ़ रहा है, जो सरकार के दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है.  महंगाई आठ वर्षों के न्यूनतम स्तर पर बनी हुई और आरबीआई के महंगाई के लक्ष्य ने नीचे हैं. इस कारण से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है.  

रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कॉरपोरेट मुनाफे में रिकवरी देखने को मिली है. हालांकि, आय अनुमानों में गिरावट आई है, लेकिन गति धीमी हो गई है. अगस्त में नई इक्विटी लिस्टिंग में तेजी आई, लेकिन लोन के जरिए फंड जुटाने की गति 16 महीने के निचले स्तर पर आ गई. कुल पंजीकृत निवेशक आधार 12 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंचने के बावजूद नए निवेशक पंजीकरण में कमी देखी गई है.  पिछले महीने डेरिवेटिव बाजार में व्यापारिक गतिविधियां चुनिंदा मिलीजुली रहीं.  जहां फ्यूचर्स में औसत दैनिक कारोबार में वृद्धि देखी गई, वहीं इक्विटी ऑप्शंस के कारोबार में गिरावट देखी गई.  कमोडिटी फ्यूचर्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट थे.  

रिपोर्ट के अनुसार भारत की बाह्य स्थिति आरामदायक बनी हुई है.अगस्त में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था और रुपए की अस्थिरता पर भी नियंत्रण पा लिया गया है. मानसून की गति तेज हो गई है, जलाशयों का स्तर मजबूत है और बुवाई का काम लगभग पूरा हो रहा है. 1 जून से 5 सितंबर तक कुल संचयी वर्षा सामान्य से 8.8 प्रतिशत अधिक रही है. आईएएनएस लुकाछिपी का खेल खेल रहा सेंसेक्स, हफ्ते के पहले दिन ही किया निराश, इन शेयरों में रौनक

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

;