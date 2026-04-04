Iran War Impact: इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा. इजरायल ने ज‍ब 28 फरवरी को ईरान पर हमला क‍िया तो उसने दुन‍ियाभर को अपनी ताकत द‍िखाने के लि‍ए 'स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज' का गेट बंद कर द‍िया. इसके बाद दुन‍ियाभर के बाजार में उथल-पुथल मच गई, क्‍योंक‍ि इस समुद्री रास्‍ते से दुन‍ियाभर की जरूरत का 20% क्रूड ऑयल और गैस का न‍िर्यात क‍िया जाता है. होर्मुज स्‍ट्रेट में आवाजाही बंद होने से ग्‍लोबल एनर्जी की सप्‍लाई चेन टूट गई. इसका असर क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त इजाफे के रूप में देखा गया. कच्‍चे तेल के दाम प‍िछले एक महीने के दौरान 50% से ज्‍यादा चढ़ गए. देश की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ गया है, एफआईआई (FII) बाजार से अपना पैसा न‍िकाल रहे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है. इस सबके महंगाई बढ़ने की आशंका है. ऐसे में आरबीआई की 6 से 8 अप्रैल के बीच होने वाली एमपीसी में ब्‍याज दर पर बड़ा फैसला हो सकता है. इसका सीधा असर होम लोन लेने वालों पर होगा. आइए जानते हैं कैसे?

ईरान युद्ध का असर

> होर्मुज स्‍ट्रेट से दुनियाभर की जरूरत का 20% तेल गुजरता है. इसके बंद होने से तेल की सप्‍लाई पर असर पड़ा. भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है. ऐसे में देश का आयात बिल बढ़ेगा.

> म‍िड‍िल ईस्‍ट में संघर्ष शुरू होने के बाद रुपया 3% से ज्‍यादा टूट गया और ग‍िरकर डॉलर के मुकाबले 95.23 रुपये तक चला गया. कमजोर रुपया तेल और दूसरे इम्‍पोर्ट को महंगा करता है.

> महंगाई जनवरी 2026 के 2.74% के आंकड़े से बढ़कर फरवरी में 3.21% पर पहुंच गई. तेल में महंगाई से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और कई सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं.

> ग्‍लोबल मार्केट में ग‍िरावट से दुन‍ियाभर के बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, जिसका असर दलाल स्ट्रीट पर भी ग‍िरावट के रूप में देखा जा रहा है.

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आरबीआई की एमपीसी में क्‍या होगा?

आरबीआई की एमपीसी (RBI MPC) 6 से 8 अप्रैल के बीच होनी है. फरवरी 2026 में हुई मीट‍िंग में र‍िजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा था. हालात बदल गए हैं, तेल की कीमत नीचे नहीं आई तो केंद्रीय बैंक महंगाई को कंट्रोल में करने के ल‍िये ब्‍याज दर बढ़ा सकता है. बाजार को पहले ब्‍याज दर में कटौती की उम्मीद थी. लेकिन अब यह उम्मीद कमजोर पड़ गई है, र‍िजर्व बैंक की पहली कोश‍िश महंगाई पर लगाम लगाने की होगी. जानकारों का कहना है क‍ि आरबीआई की तरफ से ब्‍याज दर को कंट्रोल करने के ल‍िए रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट का इजाफा क‍िया जा सकता है.

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होम लोन पर क्या असर पड़ेगा?

होम लोन की ब्‍याज दर आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ी होती है. यद‍ि आरबीआई (RBI) दर नहीं घटाता या उन्‍हें ऊंचा ही रखता है तो नए होम लोन की ब्‍याज दर महंगी हो जाएगी. पुराने फ्लोटिंग रेट लोन वाले ग्राहकों को EMI में जल्दी राहत नहीं मिलेगी. ब्याज दर ऊंची बनी रहने से ब्याज का कुल भुगतान बढ़ सकता है. संघर्ष कितने समय तक चलेगा और तेल की कीमत क‍ितनी ऊंची रहती है, पूरा असर इस पर निर्भर करेगा.