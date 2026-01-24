Stock Market in January: इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में ढाई फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट दर्ज की गई. इसकी अहम कारण मुनाफावसूली, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और अमेरिका की टैरिफ पॉल‍िसी को लेकर बढ़ी ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन है. इस हफ्ते के दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए. इस दौरान रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्‍यादा ग‍िरावट देखी गई, जिसमें 11.33 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर भी 5 प्रतिशत से ज्यादा टूटे.

आख‍िरी कारोबारी द‍िन एक प्रत‍िशत की ग‍िरावट

पूरे हफ्ते के दौरान निफ्टी में 2.51 प्रतिशत की गिरावट आई और आखिरी कारोबारी दिन यह 0.95 प्रतिशत टूटकर 25,048 पर बंद हुआ. इसके अलावा सेंसेक्‍स आखिरी दिन 769 अंक गिरकर 81,537 पर बंद हुआ. पूरे हफ्ते में सेंसेक्स 2.43 प्रतिशत नीचे रहा. स्मॉल और मिडकैप शेयर पर दबाव ज्यादा देखने को मिला, ज‍िसमें निफ्टी मिडकैप 100 में 4.58 प्रतिशत तो वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 5.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. बैंक निफ्टी भी कमजोर रहा और यह एक अहम सपोर्ट लेवल 58,800 के नीचे फिसल गया, जिससे बाजार में नकारात्मक संकेत मिले.

बैंकिंग कंपनियों के तिमाही नतीजों से म‍िली राहत

जानकारों के अनुसार, हफ्ते की शुरुआत में कुछ आईटी और बैंकिंग कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों से बाजार को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन बाद में कई कंपनियों के कमजोर नतीजों ने निवेशकों की धारणा को फिर से कमजोर कर दिया. दुनियभर में बढ़ती ज‍ियो- पॉल‍िट‍िकल टेंशन खासकर अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड और टैरिफ को लेकर सख्त बयान, ने ग्‍लोबल मार्केट को परेशान किया. भारतीय बाजार पर इसका असर यह हुआ क‍ि शेयर बाजार में ब‍िकवाली बढ़ गई.

र‍िस्‍क लेने की प्रवृत्‍त‍ि और भी कम हो गई

इसके अलावा, ग्‍लोबल बॉन्ड यील्ड बढ़ने और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुराने टैरिफ मामलों की समीक्षा को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता ने निवेशकों में र‍िस्‍क लेने की प्रवृत्‍त‍ि को और भी ल‍िम‍िटेड कर द‍िया. 1 जनवरी 2026 से अब तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है. इस दौरान एफपीआई (FPI) ने करीब 36,500 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं.

इस बीच भारतीय रुपया भी कमजोर होकर करीब 92 रुपये प्रति डॉलर के पास पहुंच गया.

निवेशक अब केंद्रीय बजट 2026 और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं. जानकारों का मानना है कि बजट से पहले कुछ समय के लिए बाजार में तेजी की छोटी लहर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई विदेशी निवेशकों की शॉर्ट पोजिशन पहले से बनी हुई है. हालांकि, बाजार में स्थायी सुधार तभी आएगा जब ग्‍लोबल हालात बेहतर होंगे, कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे और बजट से निवेशकों को भरोसा मिलेगा. (IANS)