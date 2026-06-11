Share Market Update: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग, क्रूड के बढ़ते दाम और डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपये का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा रहा है. बीएसई सूचकांक सेंसेक्स अपने हाई लेवल 86000 के पार वाले आंकड़े से 20 प्रतिशत टूट गया है. इसका असर यह हो रहा है कि विदेशी निवेशक (FII) बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं. एफआईआई (FII) की भारी बिकवाली और चौतरफा उतार-चढ़ाव के बीच देश के आम निवेशकों ने इतिहास रच दिया है. 2026 के शुरुआती पांच महीने में घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने भारतीय शेयर मार्केट में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश कर दिया. अभी इस साल के 7 महीने बाकी हैं. घरेलू निवेश के आंकड़ों में म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और रिटायरमेंट फंड शामिल हैं.
गुरुवार को कारोबारी सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई. लेकिन बाद में इन दोनों ही सूचकांक में रिकवरी का माहौल दिखाई दिया. कारोबारी सत्र के दौरान एक समय 350 अंक से ज्यादा टूटकर सेंसेक्स 73,615 अंक पर पहुंच गया. लेकिन बाद में इसमें रिकवरी देखी गई और दोपहर करीब 12 बजे यह 270 अंक चढ़कर 74,253 अंक पर कारोबार कर रहा है. भारतीय शेयर बाजार में चल रही उठापटक के बीच घरेलू निवेशकों (DII) का भरोसा देखने लायक है. दूसरी तरफ विदेशी निवेशक (FII) लगातार पैसा निकाल रहे हैं.
जनवरी : 69,220 करोड़ रुपये
फरवरी : 39,702 करोड़ रुपये
मार्च : 1.4 लाख करोड़ रुपये
अप्रैल : 43,892 करोड़ रुपये
मई : 82,669 करोड़ रुपये
जून : करीब 40,000 करोड़ रुपये (अब तक)
जनवरी से लेकर अब तक घरेलू निवेशक बाजार में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश कर चुके हैं. दूसरी तरफ साल 2026 में इसी दौरान विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से करीब 27.13 अरब डॉलर की रकम निकाल चुके हैं. इसके अलावा अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन ने क्रूड ऑयल की कीमत को 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया. क्रूड महंगा होने से देश में महंगाई और वित्तीय घाटा बढ़ने की चिंता गहरी हो गई है. लेकिन इस सबके बावजूद भी देश के निवेशकों का भरोसा डगमगाया नहीं है.
जानकारों का कहना है घरेलू निवेश में आ रही तेजी शॉर्ट-टर्म फायदे के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजबूत और बुनियादी कारण हैं. देश में हर महीने होने वाला एसआईपी (SIP) इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के पार पहुंच गया. इसके अलावा ईपीएफओ (EPFO), एनपीएस (NPS) और इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से मिलने वाला पैसा लगातार शेयर बाजार में आ रहा है. इससे भी घरेलू बाजार को मजबूत सहारा मिल रहा है. अगर रिटर्न के लिहाज से गौर करें तो साल 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन थोड़ा सुस्त रहा है. सेंसेक्स में 13.7 प्रतिशत और निफ्टी में 11.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.
बड़े शेयरों के मुकाबले छोटे और मिड साइज वाले शेयर का प्रदर्शन बेहतर रहा है. इस दौरान बीएसई मिडकैप 150 इंडेक्स में केवल 2.6 प्रतिशत और बीएसई स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में 0.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. भारतीय बाजार में घरेलू निवेशकों की यह ताकत पहली बार देखने के लिए नहीं मिल रही, बल्कि पिछले कुछ साल से यह लगातार मजबूत हो रही है. 2024 की शुरुआत में जब महंगे वैल्यूएशन, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ट्रेड वॉर की आशंका और कमजोर रुपये के कारण बाजार में अस्थिरता बढ़ी, तब से घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं.
साल 2025 में घरेलू संस्थाओं ने रिकॉर्ड 7.75 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया. यह उस समय इतिहास का सबसे बड़ा सालाना निवेश था. साल 2026 में यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले बढ़ने की उम्मीद है. इससे पहले 2024 में 5.23 लाख करोड़ रुपये, 2023 में 1.82 लाख करोड़ रुपये और 2022 में 2.76 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया था. भारतीय कंपनियों के मजबूत होते नतीजे और बाजार में अच्छी कंपनियों की बढ़ती संख्या के कारण घरेलू संस्थाओं का भरोसा बढ़ा है.
Q. 2026 के पहले 5 महीनों में DII ने भारतीय शेयर बाजार में कितना निवेश किया है?
A. 2026 के शुरुआती पांच महीनों में घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है. जून के पहले कुछ सत्रों में भी करीब 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आ चुका है.
Q. विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के बीच भी DIIs खरीदारी क्यों कर रहे?
A. DIIs का निवेश शॉर्ट-टर्म फायदे के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म हो ध्यान में रखकर है. हर महीने SIP में 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ रहा है. इसके अलावा EPFO, NPS और इंश्योरेंस कंपनियों का लगातार पैसा शेयर बाजार में आ रहा है.
Q. सेंसेक्स कितना गिरा और अभी कहां कारोबार कर रहा है?
A. सेंसेक्स अपने ऑल-टाइम हाई 86,000 अंक से 20% टूट चुका है. गुरुवार को बिजनेस के दौरान यह एक समय 350 अंक से ज्यादा गिरकर 73,615 अंक पर पहुंच गया था, बाद में रिकवरी हुई और दोपहर में यह 74,253 अंक पर कारोबार कर रहा था.