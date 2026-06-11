Share Market Update: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग, क्रूड के बढ़ते दाम और डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपये का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा रहा है. बीएसई सूचकांक सेंसेक्‍स अपने हाई लेवल 86000 के पार वाले आंकड़े से 20 प्रत‍िशत टूट गया है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि व‍िदेशी न‍िवेशक (FII) बाजार से लगातार ब‍िकवाली कर रहे हैं. एफआईआई (FII) की भारी बि‍कवाली और चौतरफा उतार-चढ़ाव के बीच देश के आम निवेशकों ने इतिहास रच दिया है. 2026 के शुरुआती पांच महीने में घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने भारतीय शेयर मार्केट में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश कर दिया. अभी इस साल के 7 महीने बाकी हैं. घरेलू निवेश के आंकड़ों में म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्‍योरेंस कंपनियां और रिटायरमेंट फंड शामिल हैं.