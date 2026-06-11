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FII की बेरुखी के बीच ढाल बनकर खड़े हुए DII, 5 महीने में 4 लाख करोड़ से ज्‍यादा का इन्‍वेस्‍टमेंट

DII Investment in Stock Market: भारतीय शेयर बाजार में लगातार बनी उठापटक के बीच व‍िदेशी न‍िवेशक अपना पैसा न‍िकाल रहे हैं. लेक‍िन दूसरी तरफ घरेलू न‍िवेशक सहारा बनकर खड़े हैं. प‍िछले पांच महीने में ही डीआईआई ने 4 लाख करोड़ से ज्‍यादा का न‍िवेश कर द‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 11, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:47 PM IST
FII की बेरुखी के बीच ढाल बनकर खड़े हुए DII, 5 महीने में 4 लाख करोड़ से ज्‍यादा का इन्‍वेस्‍टमेंट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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